Les tropes russes acumulen efectius per encerclar Kíiv

Encerclar Kíiv. Aquest és l’objectiu de les tropes russes, que estan acumulant efectius al voltant de la capital d’Ucraïna i ja es troben a menys de 25 quilòmetres del centre de la ciutat. El ministeri de Defensa britànic, que monitora la situació, ha conformat aquesta informació aquest dissabte al matí, el que suposa que en les pròximes hores o dies les tropes russes podrien fer-se amb el control de Kíiv. En paral·lel, la situació continua sent tràgica a Khàrkiv, Txerníhiv, Sumi i Mariúpol, que pateixen forts bombardejos des de fa dies. Un d’ells, el més ferotge, va ser a un hospital de maternitat de Mariúpol fa un parell de dies. Aquesta ciutat en concret pateix un setge rus des de fa deu dies, i es calcula que ja han mort més de 1.500 civils.

Les autoritats ucraïneses tenen previst obrir nous corredors humanitaris a Mariúpol -on ja va haver-hi dos intents fallits-, Sumi i Kíiv. “Espero que tots els corredors previstos s’obrin i que Rússia respecti l’obligació de garantir l’alto el foc”, ha demanat la viceprimera ministra Iryna Vereshchuk en referència als incompliments de les tropes russes als alto el foc que van pactar en la segona cimera Rússia-Ucraïna. A Sumi, tenen previst obrir sis nous corredors humanitaris cap a Poltava, a uns 175 quilòmetres al sud. Està previst que les columnes surtin a partir de les 9 del matí des de Sumi, Trostianets, Lebedin, Konotop, Velyka i Krasnopilia.

Una família morta a Mariupol després d’un atac rus / EP

Alerta per una tercera guerra mundial

La tensió és palpable a tot el món, i el president dels EUA, Joe Biden, va avisar aquest divendres que si Rússia ataca territori de l’OTAN hi haurà “una tercera guerra mundial”. Per ara, els Estats Units i l’OTAN no lluitaran contra Rússia a territori ucraïnés, però Biden ha advertit en reiterades ocasions que no permetrà que Putin toqui “ni un centímetre” de territori de l’OTAN. “Està garantit: si responem, hi haurà una tercera guerra mundial. I això és una cosa que hauríem d’esforçar-nos en prevenir“, va assegurar Biden ahir divendres abans d’anunciar el desplegament de 12.000 soldats a les fronteres dels països de l’OTAN limítrofs amb Ucraïna.

En paral·lel, el que més preocupa és que l’escalada del conflicte porti a una guerra nuclear, com ha amenaçat Rússia en diverses ocasions. En aquest sentit, els EUA acusen Rússia de violar els “principis de seguretat nuclear” amb els bombardejos “temeraris i preocupants” a les centrals nuclears de Txernòbil i Zaporíjia, les més grans d’Ucraïna i dues de les més importants d’Europa.