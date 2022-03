Biden diu que intervenir Rússia desencadenaria la tercera guerra mundial

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha reiterat la seva posició de no intervenció en el conflicte entre Ucraïna i Rússia perquè una “confrontació directa” entre Moscou i països de l’OTAN seria el desencadenant d’una “tercera guerra mundial”. En aquest sentit, Biden s’ha mostrat perocupat pel paper de la Unió Europea i de l’OTAN -organització de la qual els Estats Units en formen part-. Així doncs, sembla ser que els EUA no estan disposats a entrar en conflicte amb Rússia per por a un “mal major”.

“No lliurarem una guerra contra Rússia pel que està fent a Ucraïna. La confrontació directa entre l’OTAN i Rússia seria la tercera guerra mundial”, ha assegurat Biden en una publicació en les seves xarxes socials. El president estatunidenc ha emfatitzat que un conflicte a gran escala, que involucri a més potències, és precisament el que s’ha de prevenir. Malgrat això, Biden ha volgut “ser clar” i ha recordat el compromís de Washington per a defensar “cada centímetre del territori de l’OTAN amb tot el poder d’una OTAN unida i galvanitzada”.

Aquestes declaracions xoquen amb les que feia el president dels Estats Units al principi de la guerra, on el seu executiu havia reiterat més d’un cop que “pararien a Putin de la manera que fos possible“. Tot i això, Biden ha utilitzat altres mesures per recordar que segueix donant suport a Ucraïna. De fet, va ser el primer país en prohibir la importació de petroli i gas procedent de Rússia com a represàlia per l’ofensiva militar llançada sobre Ucraïna. “No participarem en el subsidi de la guerra de Putin”, va subratllar el president Biden en una roda de premsa. I és que, els Estats Units tenien més fàcil la seva desvinculació de Rússia, ja que no tenen la mateixa dependència del seu gas que té Europa.