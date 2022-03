Biden prohibeix les importacions de petroli i gas de Rússia

El Govern dels Estats Units prohibirà la importació de petroli i gas procedent de Rússia com a represàlia per l’ofensiva militar llançada sobre Ucraïna. Així ho ha explicat el president del país Joe Biden qui ha remarcat que “la relació amb Rússia es trenca” i ha recordat que “els Estats Units es solidaritzen amb els ucraïnesos”. De moment, l’Unió Europea vol reduir en dos terços la dependència energètica de Rússia aquest any, però encara no ha afirmat que seguiran els passos de Biden.

El veto, que ha anunciat el mateix president nord-americà, Joe Biden, afecta el petroli, al gas i al carbó procedent de Rússia. “No participarem en el subsidi de la guerra de Putin”, ha subratllat Biden en una roda de premsa. En aquest sentit, els Estats Units tenen més fàcil la seva desvinculació de Rússia, ja que no tenen la mateixa dependència del seu gas que té Europa. I és que el petroli procedent de Rússia no arriba ni al 3% de tots els enviaments dels EUA, segons dades oficials.

La decisió d’Europa

La Comissió Europea ha presentat un pla energètic que busca reduir en dos terços la dependència del subministrament rus abans que acabi l’any. La proposta planteja establir una reserva de gas obligatòria, així com impulsar mesures per accelerar les energies renovables i millorar les infraestructures d’interconnexió energètica al bloc. Per fer front a l’augment del preu de l’energia, Brussel·les obre per primer cop la porta a “limitar l’efecte contagi” del preu del gas en el de l’electricitat i a limitar-ne el preu a consumidors i empreses vulnerables.

Per reduir la dependència russa, Brussel·les també apunta a la necessitat de “diversificar” els subministradors amb més importacions de gas liquat i importacions per gasoducte. Així, planteja un pla per impulsar projectes que donin més independència energètica al club comunitari amb especial atenció a aquells transfronterers que milloren les xarxes d’interconnexió elèctrica i de gas.

Shell, pionera en vetar a Rússia

La petrolera americana ha estat la primera en anunciar que deixaria de comprar petroli i gas a Rússia en solidaritat amb el poble ucraïnès. D’aquesta manera, la companyia ha destacat que també tancarà les gasolineres que quedin obertes en territori rus. Aquesta decisió arriba després que l’empresa rebés un gran nombre de crítiques per seguir comprant el subministraments després que esclatés la guerra. “Som molt conscients que la decisió de comprar un carregament de petroli en cru pensant en la seguretat dels subministres no va ser la correcta i ho lamentem”, ha afirmat el conseller delegat de Shell, Ben van Beurden.