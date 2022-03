L’amenaça nuclear torna a planar sobre Ucraïna a mesura que la invasió russa s’estanca i no dona els resultats esperats per Vladímir Putin. L’arraconament de Rússia i la dificultat d’obtenir victòries sobre el terreny que es puguin vendre a Moscou com el triomf de “l’operació militar especial” dissenyada pel Kremlin han posat en guàrdia Brussel·les, on cada vegada hi ha més por una escalada nuclear del conflicte.

El cap de la delegació de la Unió Europea a la Federació Russa, Markus Ederer, ha alertat aquesta setmana que les autoritats russes debaten l’ús de bombes nuclears tàctiques –dissenyades per utilitzar-se contra objectius concrets més que per crear un holocaust nuclear– com una manera efectiva de fer capitular Kíev. “En els cercles corresponents es debat sobre fer servir armaments nuclears tàctics”, va dir el diplomàtic alemany. “No és un armaggedon nuclear, sinó demostrar que si l’enemic continua avançant, l’armament nuclear és una opció“.

El contraatac rus

Rússia ha contraatacat a les especulacions que circulen per Brussel·les escampant el rumor que Ucraïna estaria preparant una bomba nuclear “bruta”, un artefacte que combina material radioactiu i explosius convencionals que té com a finalitat contaminar una zona determinada. Les principals agències de notícies russes citen un “representant de l’autoritat competent” com a font de l’acusació, informa Reuters, segons la qual Ucraïna hauria estat fabricant bombes nuclears a Txernòbil, tot i que no han presentat cap prova concreta.

Ederer va matisar que l’amenaça nuclear encara no és imminent, però es va mostrar preocupat pel canvi en la narrativa russa, ja que cada vegada hi ha més la percepció que Putin s’està quedant aïllat. “El president rus no està disposat a veure’s perdedor del camp de batalla, així que la qüestió és com sortir d’aquesta dinàmica d’escalades”. Putin ha dit aquest cap de setmana que les sancions aprovades per Occident són similars a una “declaració de guerra” i ha advertit l’OTAN que qui intenti tancar l’espai aeri ucraïnès serà considerat per Moscou com “un participant en les hostilitats”.

“Existeix la possibilitat que estigui temptat en un determinat moment a utilitzar armes nuclears tàctiques a Ucraïna“, afirma aquest diumenge un alt càrrec comunitari en unes declaracions recollides per La Vanguardia. Cal recordar que fa tot just una setmana Vladímir Putin va ordenar l’exèrcit que posés en alerta màxima les “forces de dissuasió” nuclears del país, un moviment que en el seu moment es va interpretar com una amenaça de cara a la galeria. Brussel·les considera que Putin intenta atemorir i desmoralitzar les forces ucraïneses i, al mateix temps, frenar la col·laboració de la comunitat internacional amb el govern de Volodímir Zelenski.