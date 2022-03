L’economia russa s’enfonsa: les conseqüències de les sancions d’Occident

Les sancions econòmiques de la Unió Europea i els Estats Units contra Rússia, que busquen l“ofec” de la seva economia després d’iniciar una invasió sense precedents a Ucraïna, estan aconseguint el seu objectiu. Aquest dijous la moneda russa, el ruble, s’ha enfonsat i ja val menys d’un cèntim de dòlar. Una de les principals sancions que enfronta Rússia a nivell econòmic és l’expulsió del sistema SWIFT.

El banc Sberbank està corrent la mateixa sort i ja ha perdut el 95% del seu valor, i l’empresa Gazprom també s’ha vist afectada en les principals borses, ja que la seva filial constructora del gasoducte Nord Stream 2 s’ha declarat en bancarrota. Aquesta mateixa empresa, a més, ha deixat de ser patrocinadora de la Champions i ha estat vetada per la UEFA. El mercat de valors rus ha estat suspès durant tota la setmana, però la previsió quan reobri és que s’enfonsi fins a nivells mai vistos.

La caiguda del ruble com a conseqüència de les sancions d’Occident

Rússia destinarà 10.000 milions a comprar accions russes

Aquest passat dimarts, el govern rus va anunciar que destinarà un bilió de rubles del Fons Nacional de Riquesa, uns 10.000 milions d’euros, a la compra d’accions a empreses russes per tal de pal·liar els efectes de les dures sancions de la Unió Europea i els Estats Units, que ja van advertir de conseqüències “devastadores” per Rússia. L’ordre la va signar el primer ministre rus, Mijail Mishustin, el passat dimarts, tal com va avançar l’agència estatal russa Tass.

Així, en una maniobra desesperada per salvar l’economia russa, el ministeri de Finances rus ha ordenat per al 2022 l'”adquisició d’accions d’emissors russos a expenses del Fons Nacional de Riquesa” per un import d’un bilió de rubles. Per ara, la borsa de Moscú continua tancada per quart dia consecutiu, i no se sap encara quan anunciarà el Banc de Rússia la seva reobertura.

Maniobres desesperades per salvar l’economia russa

En aquest marc, el Banc de Rússia ha hagut d’empescar-se mesures per intentar tranquil·litzar els bancs i el mercat rus, que està patint les conseqüències de la invasió ordenada per Vladimir Putin. El consell de directors del Banc de Rússia ha optat per elevar sobtadament el tipus d’interés del 9,5% fins al 20% per “protegir” els estalvis de la ciutadania mentre Putin ha donat l’ordre de mantenir les taxes d’interés per a les hipoteques dels russos.

Una altra mesura ha estat l’alliberament de les reserves de capital acumulades per un valor de 733.000 milions de rubles, és a dir, 6.245 milions d’euros, per als prèstecs hipotecaris i els prèstecs al consum.

Una mesura polèmica adoptada pel president rus ha estat la prohibició als residents a Rússia de transferir divises a l’exterior així com l’ordre directa a les empreses exportadores russes de convertir a rubles el 80% dels ingressos que hagin obtingut des de l’1 de gener fins ara.