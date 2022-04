L’OTAN promet armes a Ucraïna però no s’implica directament en la guerra

Els països membres de l’OTAN han assegurat aquest dijous que enviaran “més equipament militar” a Ucraïna per intentar pal·liar els efectes de la guerra, o almenys intentar ajudar a defensar-se a les tropes ucraïneses. Arran de la petició de Kíiv, els ministres d’exteriors de l’aliança han assegurat aquest dijous al seu homòleg ucraïnès, Dmitro Kuleba, que continuaran enviant armes al país i que reconeixen la seva “urgència” per defensar-se de l’atac rus. Tot i això, el secretari general de l’OTAN Jens Stoltenberg, ha assegurat que l’OTAN no es planteja entrar “directament” a la guerra, ja que no volen provocar “una escalada del conflicte” amb Rússia.

En finalitzar la reunió de l’OTAN d’aquest dijous, Stoltenberg ha sortit a explicar que seguiran ajudant a Ucraïna a base d’enviaments d’armes per les tropes. D’aquesta manera, l’organisme ha assegurat que és tot el que poden fer per intentar parar la guerra, ja que intervenir-hi “no és una opció”. Segons ha descrit el secretari general, “la situació és delicada” i, per tant, l’OTAN considera que participar en la guerra només faria “empitjorar el conflicte”. Per tant, Stoltenberg ha insistit que no s’implicaran directament en la guerra amb “tropes o capacitats”.

L’opinió ucraïnesa de la participació de l’OTAN

El ministre d’Exteriors d’Ucraïna, Dmytro Kuleba, ha demanat més armes a l’OTAN per poder combatre Rússia. Kuleba considera que la “millor manera” de protegir Ucraïna és donant-li “tot el que necessita” per lluitar contra l’exèrcit rus. “Per estrany que sembli, avui les armes serveixen al propòsit de pau”. En aquest sentit, Kuleba ha insistit en què qualsevol arma que utilitzi l’exèrcit ucraïnès -ja sigui defensiva o d’atac- pertany a les maniòbres de defensa del territori. “Estem vivint una massacre“, ha assegurat el ministre ucraïnès.

El ministre ucraïnès d’Afers Exteriors, Dimitro Kuleba / Zuma Press

Per quest motiu, Ucraïna també ha condemnat l’inacció de l’OTAN, ja que veu “insuficients” les sancions d’Occident contra el Kremlin per aturar “la maquinària de guerra russa”. “Quantes massacres de Butxa hi ha d’haver perquè s’imposin sancions?“, s’ha preguntat en una roda de premsa a Brussel·les el ministre d’Exteriors ucraïnès.