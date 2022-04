Les dues batalles que van salvar Kíiv els primers dies de la invasió

La retirada de les tropes russes del nord de Kíiv ha posat fi a cinc setmanes de resistència ferotge de l’exèrcit ucraïnès, que contra tot pronòstic va aconseguir aturar el primer cop de “l’operació militar especial” i després ha estat capaç d’organitzar una defensa carrer a carrer en tots els suburbis i ciutats dels afores de la capital. Els plans inicials del Kremlin preveien una caiguda ràpida del règim de Volodímir Zelenski, però dues batalles clau van salvar Kíiv els primers de la invasió i van donar un temps valuosíssim al govern i a l’exèrcit per refer-se de la invasió llampec.

La primera de les dues batalles va tenir lloc a l’aeroport internacional Antonov, a prop de la ciutat d’Hostomel, a uns 25 kilòmetres al nord-oest de Kíiv. Aquest aeròdrom, sobretot utilitzat per al transport de mercaderies i de tropes, era una peça clau del pla de l’exèrcit rus per escapçar Ucraïna en poques hores o dies a tot estirar. La idea inicial del Kremlin era llançar un assalt amb tropes aerotransportades per apoderar-se de l’aeroport i així facilitar l’aterratge dels avions de càrrega que havien de portar fins a 7.000 soldats als afores de la capital.

Tropes aerotransportades russes desplegades a l’aeroport Antonov d’Ucraïna / Arxiu

Comença la invasió

La matinada del 24 de febrer, el mateix dia que començava oficialment la invasió, un centenar d’helicòpters russos van travessar la frontera entre Bielorússia i Ucraïna amb la missió de conquerir l’aeroport Antonov i assegurar el desembarcament de les forces regulars que havien d’assetjar Kíiv. Alguns helicòpters van ser abatuts per les defenses ucraïneses, que estaven previngudes de l’atac per una filtració d’última hora de la CIA, però el gruix de les tropes d’elit va aterrar i van començar els combats.

Després d’unes hores de confusió durant les quals l’aeroport va estar en mans russes, l’exèrcit ucraïnès va muntar amb èxit una contraofensiva per recuperar-lo i, de retruc, va fer que el Kremlin desistís de la segona part de l’operació. Amb milers de soldats passant la frontera des de Bielorússia per terra, les tropes ucraïneses van optar pel pragmatisme i van destruir les pistes de l’aeroport, evitant així que els russos poguessin utilitzar-lo com una base logística des de la qual proveir les seves tropes al front.

Malgrat tot, l’endemà, el 25 de febrer, un segon assalt va trencar les defenses ucraïneses i va permetre que l’exèrcit rus prengués el control de l’aeroport, tot i que ja no tenia cap valor estratègic. A partir de llavors, Moscou va llançar-se a una operació a gran escala per envoltar Kíiv i tallar totes les línies de subministrament –com han fet a Mariúpol, per exemple– per ofegar la ciutat i forçar una capitulació. La successió d’errors de planificació i els problemes logístics també van acabar frustrant el pla B, però aquesta és una altra història.

Tropes russes entren a Ucraïna / Europa Press

La resistència de Txerníhiv

Al mateix temps que els combats destruïen l’aeroport Antonov, a l’altra riba del riu Dnièper, que travessa Kíiv, s’estava produint una segona batalla que també seria decisiva per la supervivència de la capital. Quan l’exèrcit rus va travessar la frontera entre Bielorússia i Ucraïna a la regió de Txerníhiv, al nord-est de Kíiv, només hi havia una brigada de tancs per defensar la ciutat. Segons la reconstrucció de la batalla feta per la revista Forbes, les tropes ucraïneses, que estaven en clara inferioritat numèrica, no només van aconseguir aturar l’avenç rus, sinó que després van ser capaces d’organitzar una defensa efectiva de la ciutat durant cinc setmanes.

El primer dia de la invasió, l’exèrcit rus va envoltar Txerníhiv, però la defensa liderada per la brigada de tancs i les milícies territorials de defensa van aguantar l’escomesa. La 1a Brigada és de les millor equipades i més preparades de tot l’exèrcit ucraïnès. D’origen soviètic, va ser recuperada per l’exèrcit ucraïnès a finals del 2014, després de la invasió russa de Crimea. Bregada en la cruenta guerra al Donbass dels últims vuit anys, fa uns mesos va tornar a la seva base, als afores de Kíiv, davant la creixent presència de tropes russes a la frontera bielorussa.

Malgrat la dispersió dels seus efectius i el poc temps de reacció, la 1a Brigada va aconseguir organitzar-se a temps per atura l’ofensiva russa. La resistència de Txerníhiv va obligar l’exèrcit rus a destinar tropes i recursos que estaven destinats a encerclar Kíiv des del nord-est. La caiguda de la ciutat hauria suposat un cop dur per la defensa de Kíiv –Txerníhiv està a només 100 kilòmetres de la capital–, però per segona vegada en un dia l’exèrcit ucraïnès va poder retardar l’avenç rus el temps just per impedir que la invasió fos la passejada que Putin havia previst.