Ucraïna accelera l’ofensiva als afores de Kíiv

L’exèrcit ucraïnès ha aprofitat la retirada de les tropes russes del nord del país per accelerar l’ofensiva als afores de Kíiv i recuperar el control de diverses localitats al voltant de la capital i de Txernihiv. Fonts de la intel·ligència britànica han confirmat que les tropes ucraïneses estan avançant des d’Irpín cap a Bucha i Hostomel, on hi ha un important aeroport militar que ha estat escenari de duríssims combats des de l’inici de la invasió.

La batalla per recuperar la iniciativa al nord d’Ucraïna és clau perquè Rússia ha desviat bona part dels seus esforços militars a l’ofensiva que duu a terme a l’est del país juntament amb les forces de les repúbliques separatistes del Donbass, on el Kremlin té posat el focus de la guerra un cop s’ha constatat la seva incapacitat per conquerir Kíiv. Les tropes ucraïneses també han aconseguit victòries importants al voltant de Khàrkiv i Sumi, al nord-oest d’Ucraïna.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha denunciat que l’exèrcit rus ha minat diverses localitats als afores de Kíiv abans de fugir i ha acusat les tropes invasores d’executar civils durant la seva retirada. Diversos vídeos difosos per periodistes internacionals que acompanyen l’exèrcit ucraïnès en la seva ofensiva cap al nord mostren pobles destruïts, amb desenes de cadàvers de civils i de militars russos abandonats al mig del carrer.

My brother sent this to me. Town of Bucha northwest of Kyiv. The amount of dead citizens on one street alone…I just can’t even process. pic.twitter.com/KOSwISih6N — Viktoriia 🇺🇸🇺🇦 (@ViktoriiaUAH) April 1, 2022

Evacuació de civils

Mentre els combats decauen a Kíiv i s’intensifiquen al Donbass, la prioritat de les autoritats ucraïneses és continuar amb l’evacuació de civils a les localitats més castigades per l’artilleria i l’aviació russa. Unes 6.000 persones van poder fugir a través de corredors humanitaris aquest divendres en una jornada marcada pel nou fracàs de l’evacuació de Mariúpol, on el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) no ha pogut accedir a la ciutat per ajudar els civils a marxar.

La viceprimera ministra d’Ucraïna, Irina Vereshchuk, ha explicat que unes 1.400 persones han pogut marxar de Berdyansk i Melitópol cap a Zaporíjia, a l’interior del país. A Lugansk també s’ha confirmat l’evacuació d’unes 1.700 persones, mentre que unes 2.500 més han pogut marxar de Mariúpol, tot i que ho han fet pels seus propis mitjans, ja que el comboi organitzat pel govern ucraïnès i el CICR no ha pogut entrar a la ciutat.

Soldats ucraïnesos recuperen un vehicle rus als afores de Kharkiv / ContactPhoto

Més armes per Ucraïna

El departament de Defensa dels Estats Units ha anunciat un nou paquet de 300 milions de dòlars d’ajuda militar per a l’exèrcit ucraïnès. En concret, els EUA enviaran sistemes de míssils guiats per làser, vehicles blindats, drons, dispositius de visió nocturna, munició, metralladores i subministraments mèdics. És el segon enviament d’armes que el govern de Joe Biden anuncia en poques setmanes.

Fa tot just 15 dies, Biden va aprovar el subministrament d’armes per valor de 800 milions de dòlars, en especial centenars de míssils antiaeris Stinger, milers de míssils antitanc Javelin i AT-4 i gran quantitat d’armes lleugeres. Occident s’ha centrat sobretot en l’enviament d’armes defensives que requereixen poca formació i que són de gran utilitat per a la guerra de guerrilles que l’exèrcit ucraïnès ha desplegat des de l’inici de la invasió per fer front al poder militar rus.