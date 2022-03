Els ‘drons kamikaze’, la nova arma que els EUA enviaran a Ucraïna

Els Estats Units preparen un nou enviament d’armes a Ucraïna per ajudar l’exèrcit ucraïnès a combatre les tropes russes. El president dels EUA, ha anunciat un nou paquet d’armes i equip militar valorat en 800 milions de dòlars que inclou 800 Stinger –un sistema portàtil de defensa antiaèria–, 9.000 míssils antitanc i 100 drons tàctics Switchblade, més coneguts com a drons kamikaze, segons avança el New York Times.

Els drons Switchblade es poden transportar en una motxilla i explota quan impacta contra un tanc o un grup de tropes. És una arma que es va dissenyar per a les forces especials i els analistes confien que puguin jugar un paper clau a l’hora d’aturar l’ofensiva russa. El principal avantatge d’aquests drons per sobre d’altres més gran i mortífers com els Predator o els Reaper és que són més econòmics, difícils d’abatre i, per sobre de tot, són fàcils de fer servir.

Canvi de plantejament

En les últimes setmanes, i en previsió que en qualsevol moment la guerra pot fer un gir de 180 graus en favor dels russos, el Pentàgon ha apostat per enviar a Ucraïna armes petites, fàcils de transportar i que no necessitin gaire formació, ja que els assessors militars occidentals no poden viatjar sobre el terreny per formar les tropes ucraïneses.

La idea és reforçar l’estratègia de guerra de guerrilles que l’exèrcit ucraïnès està aplicant amb tanta efectivitat: petits grups de soldats que es mouen amb agilitat per un territori que coneixen bé i que poden infligir molt mal a les columnes de blindats i a les línies de subministrament russes per després retirar-se i buscar nous objectius.

Els Estats Units i la Unió Europea intenten mantenir un subministrament constant d’armes i equip militar, sobretot de comunicació, per millorar la coordinació de les tropes ucraïneses. Fins ara, els míssils Javelin i els drons turcs Bayraktar han estat les armes més efectives per aturar l’avenç de les tropes russes davant la seva superioritat teòrica de Rússia.