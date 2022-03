Així són els drons turcs que ajuden Ucraïna a frenar les tropes russes

La invasió russa d’Ucraïna ha deixat imatges devastadores dels bombardejos sobre les ciutats d’arreu del país. Amb més o menys encert, Putin sempre ha estat a l’ofensiva i ha marcat el ritme de la guerra, però les tropes s’han trobat amb una resistència més forta de l’esperada. Les defenses ucraïneses, que coneixen millor el terreny i porten vuit anys d’entrenament, tenen dos avantatges tàctics: els míssils antitanc Javelin, de fabricació estatunidenca, i els drons turcs Bayraktar TB2.

En els últimes dies han començat a córrer per les xarxes molts vídeos –alguns verificats i altres de procedència més incerta– on es veuen vehicles blindats i tancs russos destruïts. Les imatges són sempre les mateixes: es veu un pla zenital d’un comboi rus que està al punt de mira del dron i, pocs segons després, un núvol de fum inunda la pantalla. El resultat: vehicles destrossats i incomptables víctimes entre les tropes russes, que cada vegada temen més aquests ocells destructors que sobrevolen el cel ucraïnès.

VIDEO: The Ukrainian MoD released footage of a successful Tb2 strike against a Russian Buk missile system in the Zhytomyr region. pic.twitter.com/JkUvi9XhhK — Conflict News (@Conflicts) February 27, 2022

El dron Bayraktar TB2 ja s’havien utilitzat en altres conflictes, però la guerra Ucraïna els ha convertit en un símbol de la resistència de les tropes ucraïneses. Són aeronaus petites –12 metres d’envergadura i 6,5 metres de llarg– i molt silencioses, la qual cosa dificulta la seva detecció i permeten atacar els combois russos amb rapidesa i efectivitat. La seva versatilitat també dificulta que els sistemes antiaeris russos els puguin abatre i són relativament barats –entre un i dos milions de dòlars–, amb la qual cosa Ucraïna els pot adquirir amb facilitat.

Ucraïna compra més drons

De fet, el ministre de Defensa ucraïnès, Oleksiy Reznikov, va confirmar fa un parell de dies l’arribada de noves unitats en el marc de l’enviament d’armes anunciat per diferents membres de l’OTAN, entre els quals hi ha Turquia. “Nous Bayraktars han arribat a Ucraïna i ja estan en servei. Aviat arribaran més Stingers i Javelins”. Polònia s’ha convertit en el principal punt d’arribada de les armes transferides per l’aliança. Les autoritats ucraïneses mantenen en secret quants drons tenen, però es calcula que almenys serien dues dotzenes, tot i que no se sap quants han estat abatuts per les forces russes.

“Les imatges publicades per l’exèrcit ucraïnès mostren les serioses deficiències de les defenses antiaèries russes, la qual cosa ha sorprès molts analistes”, explica a la revista Time un analista militar turc. “Els vídeos són una eina molt útil per relacions públiques i la guerra psicològica”. També són una excel·lent campanya publicitària per a Turquia, que en els últims anys ha subministrat drons a nombrosos països i s’han utilitzat a Etiòpia, Azerbaidjan, Líbia o Síria.