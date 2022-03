Rússia ha patit més baixes a Ucraïna que els EUA a l’Iraq i l’Afganistan en 20 anys

Rússia ha patit tantes baixes a Ucraïna en tres setmanes com els Estats Units a l’Iraq i l’Afganistan en gairebé 20 anys. Segons les estimacions més conservadores de la intel·ligència estatunidenca a les quals ha tingut accés el New York Times, més de 7.000 soldats russos han mort durant la invasió d’Ucraïna, més que els marines que van morir durant la batalla d’Iwo Jima a la Segona Guerra Mundial.

Des del 2003, l’exèrcit dels Estats Units ha patit unes 4.400 morts a l’Iraq i unes 2.400 a l’Afganistan. En total, unes 6.800 baixes en gairebé dues dècades. Fonts del govern dels EUA reconeixen que el balanç de morts a Ucraïna és una tasca molt complicada perquè els dos bàndols sobreestimen les baixes de l’adversari i intenten rebaixar les pròpies.

Soldats russos preparats per entrar a Ucraïna des de Crimea / Europa Press

Així i tot, a partir d’informes sobre el terreny, imatges de satèl·lit i vídeos de les xarxes socials consideren que l’estimació de 7.000 morts al bàndol rus és conservadora. Als morts se li han de sumar entre 14.000 i 21.000 ferits, la qual cosa significaria que l’exèrcit rus ha perdut al voltant del 15% dels més de 150.000 soldats amb què va envair Ucraïna.

Problemes logístics i de moral

El Pentàgon considera que quan una unitat militar pateix un 10% de baixes –entre ferits i morts– deixa de ser operativa pel combat. A més, l’exèrcit rus ha perdut almenys tres generals, tot i que algunes fonts parlen de cinc, per la mala preparació de l’ofensiva, que des del primer dia ha provocat problemes de subministrament, comunicacions i coordinació. “Pèrdues com aquestes afecten la moral i la cohesió de l’exèrcit, especialment quan molts soldats no entenen per què lluiten“, asseguren des del Pentàgon.

Una altra dificultat amb el qual es pot trobar Rússia si la invasió d’Ucraïna no avança més de pressa és que aviat començaran a tenir problemes per reemplaçar els soldats que perd sobre el terreny. Amb tants fronts oberts –el setge de Kíiv i Khàrkiv, l’ofensiva al Donbass i la conquesta del sud del país–, l’exèrcit rus podria veure’s obligat a prioritzar unes zones sobre d’altres, amb la qual cosa s’arriscaria a perdre els pocs guanys que ha obtingut fins ara.