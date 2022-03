Rússia matisa que la reducció d’operacions no és un alto al foc

El cap de la delegació russa en les negociacions amb Ucraïna, Vladimir Medinski, ha matisat aquest dimarts que la reducció de les operacions militars a Kíev i Chernígov, anunciada després d’unes converses a Istanbul, “no significa un alto al foc“. D’aquesta manera ha acabat la última negociació entre Rússia i Ucraïna, en guerra des de fa més d’un mes. Medinski ha sortit de la reunió esperançat i ha afirmat que Rússia “ja fet passos cap a la pau”. Per la seva banda, Mijailo Podoliak, assesor de la Presidència d’Ucraïna ha ressaltat que Kíiv ha aconseguit prendre algunes decisions, però que segueixen amb el mateix pensament davant de la regió del Donbass, és a dir, la celebració d’un referèndum.

Després de les negociacions entre ambdós països a Turquia, cada representant ha explicat la seva versió de les converses. Des de Rússia s’ha acordat que pararien algunes de les operacions, sobretot a la capital Kíiv i Chernígov. Això, tot i semblar una aposta molt clara per la pau no significa que parin els atacs. És més, un cop acabada la reunió, el cap de la degelació russa que està portant les negociacions ha deixat molt clar que en cap cas pararan d’atacar Ucraïna, “això no és un alto al foc” ha etzibat.

Pel que fa a l’opinió ucraïnesa, la situació encara segueix molt difuminada. En aquest sentit, el govern d’Ucraïna no vol deixar marxar la regió del Donbass tan fàcilment. De fet, l’inici del conflicte sembla ser el final d’aquest. Rússia ja va advertir fa uns dies que centraria la guerra en aquella regió i Ucraïna, lluny de desvincular-se del territori, assegura que la única manera de negociar a quin territori pertany el Donbass és fent un referèndum, això sí, a tota la població ucraïnesa i no només els habitants de la regió. “Després d’això, es procediria a la ratificació per part dels parlaments dels països garants i del Parlament d’Ucraïna. Això és clau. Hem d’aconseguir el suport de la societat perquè l’acord realment sigui creat”, ha explicat el delegat ucrainès a les negociacions.