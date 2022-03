Rússia declara un alto el foc a Mariúpol per evacuar civils

Rússia ha anunciat aquesta matinada que declararà un alto el foc a Mariúpol per obrir corredors humanitaris i facilitar l’evacuació de la ciutat, assetjada des de fa més d’un mes i on encara hi ha unes 100.000 persones atrapades que viuen en unes condicions molt precàries. Com en anteriors ocasions, l’exèrcit rus obrirà un corredor segur per als civils a través de zones controlades per les seves tropes, una estratègia que sempre s’ha vist amb desconfiança tant per part del govern ucraïnès com per la majoria de civils.

Segons la notícia d’agències russa TASS, el corredor humanitari per fugir de Mariúpol s’obrirà cap a la ciutat de Berdyansk, a uns 80 kilòmetres al sud, per després anar cap a la regió de Zaporíjia, majoritàriament sota el control de les forces russes. El cap del Centre de Control de la Defensa Nacional russa, Mikhail Mizintsev, ha assegurat que les seves tropes obren cada dia un corredor per sortir de la ciutat portuària, però ha denunciat que la carretera que connecta Mariúpol amb Berdyansk és objecte d’intensos bombardejos per part de l’exèrcit ucraïnès.

Un tanc rus destruït a Mariúpol, on els combats duren des de fa un mes / ContactPhoto

Drama humanitari

Després de moltes setmanes de combats, Mariúpol està encerclada per l’exèrcit rus i les tropes separatistes del Donbass, que l’han bombardejat sense descans fins a deixar-la pràcticament destruïda. Segons el ministeri de Defensa del Regne Unit, les tropes ucraïneses encara controlen el centre de la ciutat, però el setge rus ha provocat una crisi humanitària que empitjora cada dia. L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (Acnur) ha reconegut que no pot contactar amb els seus treballadors de Mariúpol.

“Alguns van aconseguir sortir”, ha explicat l’agència. “Altres són a dins i no podem comunicar-nos-hi”. Acnur ha reclamat “compromisos ferms” a Rússia per garantir la seguretat dels corredors humanitaris, una qüestió “molt complexa”. En ocasions anteriors els anuncis d’alto el foc per evacuar civils no s’han ni posat en marxa perquè els combats no s’han aturat i els bombardejos han convertit les rutes de fugida en una trampa per als civils.

El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) ha confirmat que els combats a la ciutat han provocat “danys” en un dels seus magatzems a la ciutat, tot i que no pot avaluar l’abast de les destrosses perquè des de fa dues setmanes no tenen personal sobre el terreny. A principis de març la Creu Roja va portar subministraments mèdics i aliments al magatzem, però després de la retirada dels seus treballadors el 15 de març desconeixen si s’han fet servir.