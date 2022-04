Brussel·les estudia noves sancions contra Rússia per “aturar atrocitats”

Europa segueix condemnant les actuacions de Rússia que recentment ha deixat moltes víctimes durant la seva retirada de Kíiv. El vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, ha demanat aquest dilluns als estats membre “ambició” en les noves sancions que el bloc comunitari prepara contra Rússia. Dombrovskis ha insistit que cal “augmentar la pressió” a Rússia “per aturar les atrocitats”. Coincidint amb les imatges de la massacre a Butxa, el vicepresident econòmic de l’executiu comunitari ha dit que cap opció està “fora de la taula” en el cinquè paquet, incloses les sancions energètiques.

De moment, però, les sancions no passen per aconseguir deixar de dependre de l’energia rusa, ja que Europa es troba dividida en aquest aspecte. El ministre de Finances austríac, Magnus Brunner, ha rebutjat sancions al petroli i gas rus perquè considera que perjudiquen més el club comunitari que Moscou. “Creiem que sancions que ens fan més mal que als russos no són bones per a nosaltres. En canvi, el titular de Finances d’Eslovènia, Andrej Sircelj, també ha donat suport a tallar el subministrament energètic de Rússia.

L’impacte econòmic de la guerra

La Comissió Europea admet que la invasió russa d’Ucraïna i les sancions tindran un cost econòmic per a l’eurozona. Dombrovskis ha insistit que el creixement es reduirà “substancialment”, però que a hores d’ara no es preveu que l’economia de la zona euro entri en recessió. L’eurocomissari d’Economia, Paolo Gentiloni, ha subratllat que encara és massa d’hora per saber l’impacte econòmic exacte de la guerra i les sancions, però ha dit que és “obvi” que tindrà un “cost”. “Hem de pagar un preu i estem preparats per fer-ho“, ha assenyalat.