Ucraïna demana més armes a l’OTAN: “Avui, serveixen al propòsit de la pau”

El ministre d’Exteriors d’Ucraïna, Dmytro Kuleba, ha demanat més armes a l’OTAN per poder combatre Rússia. Kuleba considera que la “millor manera” de protegir Ucraïna és donant-li “tot el que necessita” per lluitar contra l’exèrcit rus. “Per estrany que sembli, avui les armes serveixen al propòsit de pau”, ha dit només arribar a Brussel·les, on té previst participar en una reunió extraordinària de diplomàtics de l’OTAN.

Kuleba ha explicat que la seva agenda a Brussel·les és molt “simple” i que tot el que demana Ucraïna són “armes, armes i armes”, informa l’ACN. Un dels riscos d’una guerra llarga és que Ucraïna no pugui reposar amb prou rapidesa els vehicles i tancs que perd en els seus enfrontaments amb l’exèrcit rus, molt més poderós i amb una reserva més àmplia. “Com més armes tinguem, i com més ràpid arribin, més vides es salvaran i no tornarà a haver-hi cap Butxa més”, ha insistit.

El ministre d’Exteriors ha demanat als països occidentals que “deixin de banda les vacil·lacions” i subministrin armes a Ucraïna, que sobretot necessita tancs i avions si vol resistir l’embat rus a l’est del país. Al front oriental Moscou compta amb una posició molt més favorable gràcies al suport de les repúbliques separatistes del Donbass, que li ofereixen un territori més segur des del qual organitzar la logística del front, un dels punts que van fallar al nord i que van acabar amb la retirada de les tropes russes que volien capturar Kíiv.

Ofensiva al Donbass

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha avançat que si Ucraïna no rep les armes “necessàries” per rearmar el seu exèrcit a l’est del país, Rússia aprofitarà per “iniciar una nova onada sagnant al Donbass”. El mandatari ucraïnès també ha demanat un nou paquet de sancions “realment dolorós” per al Kremlin.

Després de la indignació internacional per la massacre de Butcha, les autoritats ucraïneses sospiten que Rússia “ha canviat de tàctica” i ara intenta “amagar les proves dels seus crims”, recuperant els cadàvers del carrer i dels edificis de les zones ocupades. Fins i tot han acusat les tropes russes d’utilitzar “crematoris mòbils” a Mariúpol, on almenys 5.000 civils han mort després d’un mes i mig de setge i bombardejos de les tropes russes sobre la ciutat.