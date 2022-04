El rastre de mort i destrucció de la retirada russa de Kíiv

La retirada de Rússia de la regió de Kíiv ha destapat un rastre de mort i destrucció que les tropes russes han deixat a mesura que abandonaven les seves posicions després d’un mes encallades als afores de la capital ucraïnesa. Des de fins i tot abans que el Kremlin anunciés que desviava la seva atenció al Donbass, Ucraïna ja estava fent importants guanys a l’àrea metropolitana de Kíiv. Ara que l’ofensiva s’ha accelerat i han reconquerit tot el territori perdut al principi de la invasió, les imatges de la violència extrema a les ciutats ocupades han colpit el món.

Un dels assessors de la Presidència ucraïnesa, Mykhailo Podolyak, ha acusat l’exèrcit rus de lligar i executar civils abans de retirar-se de la ciutat de Bucha, al nord-oest de Kíiv. “Els cadàvers de persones amb les mans lligades, que han estat assassinades a trets per soldats russos, estaven tirats al carrer”, ha denunciat Podolyak. Desenes de periodistes internacionals que han acompanyat les tropes ucraïneses en la seva ofensiva cap al nord han explicat relats similars. “Les tropes russes deixen desenes morts al carrer abans de retirar-se”, relata des de Bucha el fotoperiodista madrileny Santi Palacios.

Una de las escenas que vi ayer en Bucha, a las afueras de Kyiv. Las tropas rusas dejan decenas de muertos en las calles antes de retirarse. pic.twitter.com/4S649x3aYL — Santi Palacios (@SantiPalacios) April 3, 2022

El relat dels testimonis sempre és el mateix: carrers destrossats, plens de runa i ferralla, i cadàvers abandonats que les tropes russes no s’han molestat a enterrar, malgrat que alguns eren els seus companys. El cas de Bucha és especialment significatiu. És una ciutat que no arriba als 40.000 habitants i que no té cap infraestructura militar de valor estratègic per la invasió russa més enllà d’estar de camí a Kíiv. Les tropes russes havien dinamitat els ponts de sortida i els civils estaven atrapats, sense aigua, llum o calefacció.

Ofensiva completada

La viceministra de Defensa d’Ucraïna, Anna Maliar, ha donat per finalitzada l’ofensiva per expulsar les tropes russes de Kíiv després que les últimes unitats s’hagin retirat cap a Bielorússia. “Irpín, Bucha, Hostomel i la regió de Kíiv al complet han estat alliberades de l’invasor”, ha confirmat Maliar. En les últimes hores, l’exèrcit ucraïnès han recuperat el control d’una trentena de localitats i ara es prepara per a una nova ofensiva a l’est i el sud del país, on el Kremlin redoblarà els seus esforços per capturar Mariúpol i temptejar nous avenços cap a Odessa.

Diversos míssils han impactat aquesta matinada en una refineria d’Odessa, ciutat portuària clau del sud-oest d’Ucraïna. Tot i ser molt difícil, Rússia aspira a conquerir-la per connectar la regió separatista de Transnístria, a Moldàvia, amb Kherson, Crimea i les repúbliques separatistes del Donbass que li donaria el control total de la mar d’Azov i de la ribera nord de la mar Negra.