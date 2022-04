Ucraïna denuncia que els russos fan servir “crematoris mòbils” a Mariúpol

Ucraïna ha denunciat que les tropes russes estan utilitzant “crematoris mòbils” per esborrar “qualsevol evidència de crims comesos” pels seus soldats. L’Ajuntament de Mariúpol, ciutat clau de l’est del país que està assetjada des de fa més d’un mes, ha assegurat que els “assassins estan cobrint les seves petjades” després que les imatges de desenes de cadàvers tirats als carrers de diverses ciutats al nord de Kíiv hagin fet la volta al món.

“Després del genocidi generalitzat, els principals líders de Rússia han ordenat la destrucció de qualsevol prova dels crims comesos pel seu exèrcit a Mariúpol”, ha criticat l’alcalde de la ciutat, Vadim Boichenko. Segons el consistori, les “estimacions més cauteloses” parlen d’uns 5.000 civils morts a la ciutat des que va començar la invasió russa, tot i que considera que la “mida de la ciutat, la destrucció catastròfica, la duració del bloqueig i la resistència ferotge” de les tropes que encara aguanten al centre de Mariúpol podria elevar el balanç de víctimes a “desenes de milers”.

El cadàver d’un home trobat després de la retirada de Rússia de Butxa / EP

Arrasar Mariúpol

“Per això Rússia no té gens de pressa a permetre les iniciatives per salvar i evacuar per complet Mariúpol”, ha dit Boichenko, que ha explicat que l’exèrcit rus està “identificant i destruint tots els testimonis potencials”. L’alcalde de Mariúpol denuncia que els soldats russos “recullen i cremen els cossos dels residents assassinats” i ha assenyalat directament Kostiantin Ivashchenko, l’autoproclamat alcalde de la part de Mariúpol que controlen els russos, de “coordinar” tota l’operació.

Les autoritats locals consideren que el setge de Mariúpol ha superat qualsevol tragèdia o destrucció que s’hagi pogut veure en altres conflictes amb participació russa. “Això ja no és Txetxènia o Alep”, diu Boichenko. “Han convertit la nostra ciutat en un camp d’extermini”. Fonts humanitàries estimen que encara hi ha unes 160.000 persones atrapades a Mariúpol i que viuen des de fa setmanes sense pràcticament aliments i no tenen accés a aigua potable, llum o calefacció.