Feijóo: “El Procés ha estat un negoci pèssim”

El recentment escollit president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo ha carregat contra Catalunya i els independentistes. En aquest context ha dit que “el procés ha estat un negoci pèssim per la societat catalana” i a la vegada ha insistit que Catalunya s’hauria de centrar “menys en política i més en economia”. També ha tingut temps de parlar dels partits independentistes els que ha titllat -un cop més- de “separatistes”. Així doncs,ha volgut fer referència a la necessitat de veure l’Estat com una nació unitària, però sense deixar de costat “la diversitat de les seves societats”.

Durant la Reunió Anual del Cercle d’Economia aquest divendres, Feijóo ha fet un dels seus primers congressos com a president del PP. S’ha dirigit als empresaris amb el mateix missatge de sempre, la unitat; i ha fet una dura crítica als partits independentistes i el Govern, dient que les seves polítiques “fan retrocedir Catalunya”. A més, ha recordat que cal posar-se en marxa per intentar arribar als màxims de recuperació i, per tant, “Catalunya no es pot quedar enrere”. El president del PP també ha mencionat que ell té una visió per a Catalunya i que “és la societat per la qual lluitarà”. D’aquesta manera, ha demanat col·laboració per poder fer possible aquesta “societat nova i plural”. “Jo no entenc la identitat com a acció reivindicativa”, ha criticat Feijóo.

D’aquesta manera, el president del PP ha explicat que la seva manera de veure Catalunya és la de la cançó Amigos para siempre. I ha remarcat que “vol lluitar per intentar millorar aquesta relació de Catalunya amb l’estat espanyol“. A més, també ha mencionat que no només han de millorar els llaços amb Catalunya sinó que també el Congrés ha de fer un exercici. “Crec que els partits grans d’Espanya han de poder parlar, i col·laborar”, ha explicat fent referència el PSOE. Així doncs, ha lamentat que hi ha hagut plans que ha presentat el partit, “plans que haguéssim dut a terme si haguéssim entrat al poder“, però que el partit de Pedro Sánchez “no ha volgut implementar-ne cap de les parts”.

Feijóo i l’esperit esportiu

El president del PP ha explicat que no entén les separacions dins del mateix estat espanyol i ha recordat que “tots pertanyen al mateix país”. En aquest context ha volgut fer analogies a l’esport i ha recalcat que igual que els equips de futbol no entenen d’identitats, “les autonomies tampoc ho haurien de fer”. En aquest sentit, ell ha explicat que a Galícia -la seva terra- “hi ha molts seguidors del Barça i ningú mira quina ideologia té el club”. A més, també ha explicat que “la societat catalana també vibra amb els premis de la Selecció Espanyola”. Així doncs, h remarcat que aquest és l’esperit que hauria de tenir l’estat espanyol.

El president del PP, Albertó Núñez Feijóo, al congrés nacional / Europa Press

Feijóo ha dit que és impossible fer diferències entre autonomies i Estat: “Referir-se a l’Estat i la comunitat autònoma per separat és equivocat, ja que la comunitat autònoma és l’Estat”, ha afirmat el president del PP. D’aquesta manera, ha volgut llençar un missatge al govern català i ha demanat que “la política quedi en segon lloc davant l’economia”. També ha fer referència a la innovació i la tecnologia i ha recordat que “Catalunya ja ha deixat de banda massa temps el progrés pel procés i això ha de canviar”, ha explicat el president del Partit Popular. En aquest sentit, ha dit que per tal d’arribar a la recuperació “és necessària la col·laboració”, i no només ha fet referència a Catalunya sinó al propi govern espanyol: “Hem de treballar plegats”, ha conclòs.