Feijóo deixa plantat Mañueco en la seva investidura

El nou president popular de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco ha jurat el seu càrrec aquest dimarts al matí amb l’absència del recentment escollit líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La celebració de la investidura de Mañueco, que ha aconseguit arribar al càrrec amb un pacte que ha fet amb l’extrema dreta de Vox, s’ha celebrat sense la participació del cap del partit, però si que ha comptat amb la participació del govern espanyol i d’Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid que ha expressat el seu orgull.

La investidura de Mañueco ha rebut moltes crítiques a causa de l’acceptació de Vox dins del govern de la comunitat. En aquest sentit, els altres partits del Congrés han lamentat profundament el pas encara més a la dreta que ha fet la comunitat de Castella i Lleó. Davant d’aquest context, Feijóo ha decidit no aparèixer en l’acte d’investidura. Tot i que el president del Partit Popular no ha donat un perquè, s’especula que no vol veure’s relacionat amb el vincle que tindrà el PP de Castella i Lleó amb l’extrema dreta.

Hoy comienza una nueva etapa en Castilla y León donde la prosperidad, el respeto y la libertad serán señas de identidad de políticas tan necesarias en estos momentos.



Felicidades. pic.twitter.com/g8GzbEKYrn — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 19, 2022

Les opinions de fora del PP

“Puc gairebé entendre que Feijóo no hagi anat per a tapar les seves vergonyes, perquè permetre ho ha permès com a principal responsable del Partit Popular”, ha dit en una roda de premsa aquest dimarts la ministra portaveu del Govern, Isabel Rodríguez. Era d’esperar, segons el govern estatal, que Feijóo no es presentés a l’investidura de Mañueco.

El president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, després de prendre possessió del seu càrrec com a president de la Junta de Castella i Lleó / EP

Pel que fa a la participació del govern espanyol en l’acte, Rodríguez ha explicat que ho ha fet “per a respectar la institucionalitat” i també per a traslladar “un missatge de tranquil·litat” i que els ciutadans sàpiguen que el Govern “estarà molt atent” per a evitar qualsevol “reculada” en drets i llibertats, sobretot per a les dones.