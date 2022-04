Mañueco surt escollit president de Castella i Lleó de la mà de Vox

El popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat investit president de Castella i Lleó gràcies a la seva aliança amb el partit d’ultradreta Vox. Aquesta és la primera vegada que un partit d’extrema dreta entra a un govern autonòmic des de la dictadura. Segons el recentment investit president, l’acord “millorarà la qualitat democràtica”. Les dues primeres lleis que aprovarà aquest executiu és la substitució del decret de memòria històrica per una nova “llei de concòrdia” i una llei de “violència intrafamiliar” que afecta directament la de violència de gènere. L’absència més destacada ha estat la del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha evitat la foto amb Santiago Abascal. Feijóo ha avalat el pacte amb Vox, el que obre la porta a una futura aliança a l’estat espanyol en cas que sigui necessari per governar.

Mañueco ha estat investit gràcies als vots dels 31 procuradors del PP i els 13 de la formació d’Abascal, que ha celebrat “l’alternativa” que suposa el seu partit “per al futur d’Espanya”. Gràcies a aquest acord, Vox tindrà la vicepresidència de Castella i Lleó i tres de les deu conselleries. El vicepresident Juan García-Gallardo no tindrà cartera ni cap responsabilitat, però sí un bon sou. El que no ha aconseguit Vox és fer-se amb la Direcció de Comunicació, la que decideix les subvencions que s’atorguen als mitjans de comunicació.

Feijóo evita la foto amb Abascal

L’estratègia de Feijóo és atrapar els vots de centre-dreta a l’estat espanyol. Per aquest motiu és possible que hagi volgut evitar la fotografia amb Santiago Abascal. El PP, però, ho justifica per “problemes d’agenda”, perquè Feijóo “havia de presidir aquest dilluns el comitè de direcció”. El coordinador del partit, Elías Bendondo, ha assegurat que “si l’agenda ho permet”, el líder del PP sí que assistirà a la presa de possessió de Mañueco, prevista pel dia 19. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tampoc no hi ha anat, tot i que en un principi va confirmar la seva assistència.