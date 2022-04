El nou president del PP, Alberto Núñez Feijóo, s’estrena beneint l’entrada de Vox al govern de Castella i Lleó. Tot apunta que evitarà sortir a la foto que consumarà el pacte de govern amb la ultradreta, però en les seves últimes intervencions ha donat el vistiplau a un acord que es perfila com un assaig de les pròximes eleccions generals si el PP i Vox sumen prou vots per entrar a la Moncloa.

Aquest dilluns hi ha el debat d’investidura d’Alfonso Fernández Mañueco, que repetirà com a president de Castella i Lleó gràcies al pacte que donarà a Vox la vicepresidència de la comunitat i les conselleries de Treball, Cultura i Agricultura. La formació d’ultradreta, que ja té la presidència del parlament autonòmic, entra per la porta gran en un govern autonòmic i encara el pròxim cicle electoral amb més força i visibilitat que mai.

El líder de Vox a Castella i Lleó, Juan García-Gallardo i Alfonso Fernández Mañueco després de signar el pacte de govern / Europa Press

El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, Pedro Rollán, ha tret ferro a l’acord amb Vox i ha assegurat que no hi ha “res a témer” perquè “forma part de la normalitat” política després dels resultats de les eleccions autonòmiques. En una entrevista a Onda Cero, Rollán ha insistit que el pacte no hauria “d’estranyar ningú” i ha reclamat que es miri la lletra petita de l’acord, en el qual Vox ha cedit a les postures del PP.

Feijóo defensa el pacte

Les declaracions de Rollán van en la línia de les que va fer Feijóo el divendres passat. El nou president del PP va titllar de “broma” que el PSOE li reclami no pactar amb Vox a Castella i Lleó després de negar-se a facilitar la investidura de Mañueco amb l’abstenció dels socialistes. “Entenc que és una broma”, va dir. “Que el PSOE ens digui que s’ha de trencar amb Vox quan ells governen amb Bildu a Navarra, amb Podemos a Espanya i busquen el suport d’ERC i Bildu per tirar endavant pressupostos i lleis“.

El nou govern de Castellà i Lleó, que prendrà possessió més de dos mesos després de les eleccions, només tindrà el suport de PP i de Vox. El PSOE, Podemos, Ciutadans, UPL i Soria Ya han avançat que votaran en contra. Així, els 31 escons dels populars i els 13 de Vox seran suficients per consumar el primer pacte autonòmic amb la ultradreta ocupant responsabilitats de govern, un precedent perillós de cara al nou cicle electoral que obriran les eleccions a Andalusia i continuarà amb les municipals del 2023 i les generals, que s’han de convocar a mitjans de l’any que ve.