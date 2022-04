El PP compra el relat de Vox i el plasmarà en dues lleis

El nou president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco ha defensat els beneficis del seu acord amb Vox, durant el seu discurs d’investidura. La comunitat autònoma s’ha convertit en la primera en tenir al govern un partit d’extrema dreta, una coalició que Mañueco ha defensat dient que “són canvis necessaris”. Un dels àmbits més polèmics i els requisits que va demanar Vox per donar suport a la candidatura del PP van ser la nova llei de memòria història i la de violència de gènere, que passarà a dir-se “violència intrafamiliar”.

Al seu discurs aquest dilluns, Mañueco ja ha apuntat que el seu govern legislarà en dos dels àmbits que reclama Vox: la memòria històrica i la violència “intrafamiliar”. El president de Castella ha afirmat que el seu govern “reivindicarà la nostra història comuna com a element integrador per a la reconciliació”. “Començarem la tramitació abans del 30 de juny d’una normativa en matèria de concòrdia que integrarà total la regulació en la matèria com a element de reconciliació i evitant l’ús de la història per dividir els espanyols”.

Les noves lleis que reclama Vox

La nova Llei de concòrdia deixarà sense efecte el decret de memòria històrica que estava en vigor a Castella i Lleó. El PP ho ha justificat per la necessitat de dotar Castella i Lleó d’una normativa que “acontenti tothom” i tingui en compte la memòria de les víctimes “dels dos bàndols”, en paraules del nou coordinador del PP, Elías Bendondo.

El líder de Vox a Castella i Lleó, Juan García-Gallardo i el president en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco després de signar el pacte de govern / Europa Press

En matèria de violència de gènere, també ha apuntat a una nova llei de violència “intrafamiliar”, com va acordar amb Vox al pacte de govern. Mañueco ha afirmat que mantindrà l’actual Llei de Violència de Gènere, perquè “les dues lleis són necessàries, compatibles i complementàries“. “Ho dic alt i clar, mantindrem la llei de Violència de Gènere. No farem ni un pas enrere en els drets reconeguts, ni molt menys”, ha dit.