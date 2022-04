Lorena Roldán serà la nova portaveu del PP al Parlament

El líder del PP català, Alejandro Fernández -recentment ratificat pel nou president del partit, Alberto Núñez Feijóo-, ha proposat la diputada Lorena Roldán com a nova portaveu del partit. L’exdiputada de Ciutadans tindrà més pes en la nova direcció del PP català en el marc de la nova etapa del partit, que ha celebrat el seu congrés aquest passat cap de setmana. El comitè de direcció del partit haurà de nomenar formalment la diputada del PP català com a portaveu nacional del partit en una reunió que es celebrarà previsiblement el proper dilluns.

En paral·lel, el nou president del partit, Feijóo, ja ha protagonitzat les primeres fotos del seu acomiadament al capdavant de la Xunta de Galícia i del PP gallec. En una compareixença davant la premsa, a més, ha valorat les declaracions del president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, aquest dimarts al Congrés espanyol. Zelenski va parlar de Gernika per comparar-la amb la situació que està vivint el seu país, el que no va agradar bona part de l’hemicicle, que no vol reconéixer els bombardejos de Gernika com crims de guerra. De fet, aquest dimecres el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dit que la comparació de Zelenski hauria estat més encertada amb Paracuellos.

Feijóo no es desmarca del tot d’Abascal

En aquest marc, Feijóo ha intentat evitar situar-se al costat d’Abascal però no se n’ha desmarcat del tot: “Crec que mirar 80 anys enrere només és un exercici de recordar els pitjors anys de la nostra història, i hi ha hagut fets com el bombardeig de Gernika que va ser absolutament lamentable i execrable, així com altres més”. El nou president ha assegurat que “respecta” les comparacions del president d’Ucraïna i ha demanat no fer polèmica amb això: “No crec que en aquest moment puguem fer polèmica també amb això”.