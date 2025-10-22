En el cas Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), el Govern aplica una màxima per les situacions de crisi que és pràctica i que ajuda a rebaixar els costos. És el que s’anomena control de danys i contramesures davant les suposades irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes. D’aquí que la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, encetés una ofensiva per pal·liar els efectes de l’escàndol que va esquitxar aquesta entitat, que gestiona uns serveis socialment molt delicats. Una ofensiva que, fins i tot, ha estat molt curosa amb els antics gestors d’ERC.
Una de les primeres solucions va ser, el mes de maig, rebatejar la DGAIA amb el nom de la Direcció General de Protecció i Prevenció de la Infància i Adolescència. Un canvi que suposava una subdirecció de Prevenció i una que atendrà especialment els menors tutelats i extutelats així com una unitat de seguiment així com una oficina de gestió que controlarà l’administració dels fons i l’eficàcia del servei i que reportarà directament al director general. Un altre dels canvis és traspassar a la Direcció general de prestacions socials serà l’encarregada de gestionar les tres ajudes que atorgava fins ara la DGAIA. I aquest matí, la consellera ha aprofitat una oportuna pregunta a la sessió de control per detallar-ho.
El control, de l’administració
Precisament, el control dels fons i les prestacions és el punt que aquest matí la consellera Martínez Bravo ha avançat que es posarà en marxa del tot el pròxim 1 de novembre. De fet, la consellera a preguntes de la diputada del PP, Lorena Roldán, s’ha vantat d’haver resolt la concertació de places “des de fa temps” i ha emfatitzat la “gestió de les prestacions”. En concret que ara és responsabilitat de la Direcció General de Prestacions Socials. “Des de fa mesos, la prestació d’extutelats es gestiona d’acord amb dades i encreuaments automàtics; això implica que hem pràcticament erradicat la problemàtica de fons dels pagaments indeguts”, ha sentenciat la consellera.
En aquesta lína, ha anunciat que a partir de l’1 de novembre, la Direcció General de Prestacions Socials “gestionarà íntegrament aquesta prestació per fer-la d’acord amb dades i interoperabilitats”. És a dir, que un sol organisme gestionarà aquestes prestacions i creuarà les dades, eliminant l’externalització i les barreres informatives entre els diversos nivells de l’administració que participaven d’una manera o una altra de la gestió de les prestacions socials. Així ha assegurat que el nou sistema de prestacions a joves extutelats complirà amb els “estàndards de la compliment normatiu més elevats del sector públic”. Al capdavall, des del departament asseguren que aquesta era una modificació clau per desplegar el “pla integral” de reforma de l’antiga DGAIA.