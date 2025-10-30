L’auditoria interna de Drets Socials destapa “deficiències” dels pagaments de la DGAIA

El departament Drets Socials i Inclusió ha publicat aquest matí els resultats de l’informe definitiu de l’auditoria que va encarregar sobre el servei de seguiment i valoració de la prestació econòmica per a joves extutelats (SEVAP) d’anys anteriors. Uns serveis que van posar en alerta la Sindicatura de Comptes, el desgavell comptable del servei així com les denúncies a l’Oficina Antifrau sobre el control dels ajuts i subsidis. Segons informa el mateix departament, els auditors confirmen les “deficiències en la gestió del seguiment de la prestació d’extutelats en els exercicis de 2023 i 2024”.
En aquesta línia, l’informe assegura que “la contractació de l’equip de seguiment intensiu no hauria estat suficient per evitar els pagaments indeguts i apunten a l’existència de deficiències en la gestió de la prestació d’extutelats i copagament dels serveis d’habitatge”. El document també apunta a la manca de personal, eines de gestió insuficients o dèficits en la interoperabilitat com a mancances en la gestió de la prestació. Així mateix, el Departament farà arribar aquest document a la Comissió d’investigació sobre l’activitat de l’antiga DGAIA que es va constituir al Parlament de Catalunya a mitjans d’octubre.
