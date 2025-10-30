L’auditoría interna de Derechos Sociales destapa «deficiencias» en los pagos de la DGAIA

El departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha publicado esta mañana los resultados del informe definitivo de la auditoría que encargó sobre el servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados (SEVAP) de años anteriores. Unos servicios que alertaron a la Sindicatura de Cuentas, el desorden contable del servicio así como las denuncias a la Oficina Antifraude sobre el control de las ayudas y subsidios. Según informa el mismo departamento, los auditores confirman las «deficiencias en la gestión del seguimiento de la prestación de extutelados en los ejercicios de 2023 y 2024».

En esta línea, el informe asegura que «la contratación del equipo de seguimiento intensivo no habría sido suficiente para evitar los pagos indebidos y señalan la existencia de deficiencias en la gestión de la prestación de extutelados y copago de los servicios de vivienda». El documento también apunta a la falta de personal, herramientas de gestión insuficientes o déficits en la interoperabilidad como carencias en la gestión de la prestación. Asimismo, el Departamento hará llegar este documento a la Comisión de investigación sobre la actividad de la antigua DGAIA que se constituyó en el Parlamento de Cataluña a mediados de octubre.

