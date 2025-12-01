Primera sessió de treball efectiu de la comissió d’Investigació al Parlament sobre l’Activitat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, el cas DGAIA. Aquest dilluns han comparegut com a experts els representants dels Col·legis Professionals d’Educadors Socials -Damàs Vidal, de Pedagogs Pilar Morral i Maribel Mateo – i de Treball Social, Eva Giralt.
Tots han aportat la seva expertesa, la visió tècnica i professional davant les irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes sobre la gestió de les ajudes i les prestacions dels menors tutelats i extutelats i d’un model que ha entrat en crisi, fins al punt que l’entitat ha hagut fins i tot de canviar de nom, assumint la nomenclatura de Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA).
Més control, més recursos i més formació
A grans trets, els compareixents de les tres corporacions han dividit les seves intervencions en dues fases: un balanç del que ha passat i les propostes de millora en el present i el futur. Si bé tots admeten que veuen, en principi, amb bons ulls les reformes empreses pel mateix departament de Drets Socials, també s’han mostrat refractaris a fer-ne un aval general fins que no es constati en l’avanç i la consolidació de les reformes. Per això, reclamen “més control preventiu”, “millores en el control públic dels serveis” i “ús correcte dels recursos”.
Així mateix, han demanat més “coordinació i actuació” entre les institucions, les administracions i les entitats que presten els serveis de protecció als infants. Per altra banda, han pregat millores de les condicions laborals dels professionals que s’hi dediquen i, sobretot, un pla de recursos psicosocials per guarir la salut mental dels menors i també dels treballadors. Per altra banda, tots han coincidit a definir el sistema com a “desbordat” i “gestionat des de l’emergència”.
En aquesta línia, han descrit una situació de poca estabilitat en una situació de desbordament. Com ha definit Giralt, els canvis a la conselleria han provocat una “difícil continuïtat estratègica” en polítiques de protecció dels infants. Per això, han proposat rebaixar les ràtios de les places als centres d’acollida, a 20 places com a màxim i deixar la fórmula “existencialista” per posar al centre la “protecció dels drets dels infants”.