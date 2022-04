Zelenski retreu a l’ONU l’escassa determinació per frenar la guerra

El president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski ha comparegut a l’ONU i ha retret l’inacció dels països europeus davant la guerra i la destrucció que està deixant Rússia en els seus constants atacs a Ucraïna. “Quin és el propòsit d’aquesta organització? Mantenir la pau i procurar que es defensi, però la Carta de Nacions Unides es viola ja des de l’Article I, així que, quin sentit tenen la resta?”, ha etzibat Zelenski davant dels líders europeus. Uns minuts més tard, també ha aparegut al Congrés dels Diputats -ambdues intervencions telemàtiques- on ha comparat la situació d’Ucraïna amb la situació que va viure Gernika el 1937 durant la Guerra Civil espanyola.

Zelenski ha criticat a Nacions Unides no només per no estar fent prou en la guerra d’Ucraïna, sinó també en altres conflictes, com els de Líbia, Somàlia, l’Afganistan, o Iemen, i ha aventurat que “si les tiranies haguessin rebut resposta, ja es podria haver garantit una pau honesta”. “Això no és molt diferent d’altres organitzacions terroristes, com a Estat Islàmic, però aquí parlem d’un membre del Consell de Seguretat de l’ONU, que està destruint un país independent i lliure”, ha asseverat un Zelenski.

Reunió del Consell de Seguretat de l’ONU / EP

El president ucrainès ha finalitzat reclamant a Nacions Unides una vegada més determinació per a posar als responsables de l’agressió comesa contra el seu país al capdavant de la justícia, però ha advertit que una veritable rendició de comptes “només serà possible si el criminal més gran és castigat”. Tamé ha recordat que massacres com la que ha viscut la ciutat de Butxa, “haurien deconsiderar-se un genocidi”.

El president ucrainès visita el Congrés

Zelenski ha comparegut també el Congrés dels Diputats on ha comparat la situació que viu el seu país amb el conflicte que va fer trontollar la ciutat de Gernika l’any 1937, durant la Guerra Civil espanyola. En el seu discurs, que han seguit diputats i senadors en el Ple del Congrés dels Diputats mitjançant videoconferència i amb subtítols, el mandatari ha dit que “estem a l’abril de 2022” però sembla “abril de 1937” quan Gernika va ser atacada, deixant així un silenci a la sala.