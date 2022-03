Zelenski participarà en el pròxim ple del Congrés dels Diputats

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, participarà de manera telemàtica a la sessió plenària del Congrés dels Diputats, el pròxim dimarts 5 d’abril, segons han confirmat fonts de la cambra. D’aquesta manera, la presidència del Congrés hauria convidat el líder d’Ucraïna davant de la insistència de tots els grups que conformen el Congrés. En termes generals, Zelenski entrarà en directe per explicar la situació que es viu a Ucraïna.

La situació d’Ucraïna demana moltes intervencions diplomàtiques. Zelenski, des de la seva posició de president ha estat mantenint moltes converses amb líders d’alguns països de la Unió Europea i ara li toca a l’estat espanyol. Tal com s’ha confirmat aquest dimecres, assistirà al ple del dia 5 d’abril a les quatre de la tarda i serà presentat per la presidenta del Congrés, Meritxell Batet i rebrà unes paraules del president espanyol, Pedro Sánchez. El protocol sembla clar i no hi haurà opció a la intervenció d’altres grups parlamentaris, perquè tal com han explicat les fonts del Congrés, per raons de seguretat la trobada no durarà més de mitja hora.

En una compareixença davant dels mitjans la presidenta Batet ha destacat la “receptivitat màxima” tant de l’ambaixada ucraïnesa com del mateix president Zelenski davant la petició del Congrés. De fet, ha estat gràcies a l’ambaixada del país que s’ha pogut contactar amb el president i se li ha fet la petició de comparèixer davant dels grups polítics del Congrés.

Tot i que no hi haurà opció a intervenir o interactuar amb el president d’Ucraïna, l’acte també estarà obert als membres del Senat, que han estat informats per la presidenta del Congrés de l’esdeveniment. Batet ha esperat que el president de la cambra alta, Ander Gil, pugui assistir també a l’acte. Amb tot, des del govern espanyol s’espera poder traslladar a Zelenski tot el suport possible davant dels constants atacs de Rússia.