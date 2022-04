Expulsats 25 dimplomàtics de l’ambaixada russa per la massacre a Butxa

El govern espanyol ha decidit expulsar 25 dimplomàtics de l’ambaixada russa a Madrid després de veure la situació que ha deixat l’exercit de Rússia en marxar de la ciutat de Butxa. Ho ha explicat aquest dimarts el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares després de veure les imatges de massacres a Butxa i Mariupol que “indignen profundament” l’executiu espanyol. L’expulsió, però, no afecta a l’ambaixador rus, Yuri Korchagin, ja que l’executiu assegura que “vol donar una oportunitat al diàleg” i mantenir també el seu a Moscou.

Tal com ha indicat el govern espanyol, en les pròximes hores l’executiu acabarà de concretar el nombre exacte de diplomàtics expulsats, que segons Albares previsiblement anirà més enllà dels 25, i també el nombre de dies de què disposen per marxar, que també ha advertit que seran “pocs”. L’executiu ho justificarà dient que els diplomàtics russos suposen “una amenaça per la seguretat” de l’Estat i també com a resposta a les actuacions del govern de Putin a Butxa i a Mariupol. Albares no ha volgut donar detalls d’aquesta “amenaça”, però ha reivindicat que és certa.

“Són crims que no poden quedar impunes i sobre els que s’ha de fer una investigació exhaustiva”, ha dit el ministre. “Les imatges de Butxa i Mariupol només reflecteixen barbàrie i són un punt d’inflexió al que la Comunitat Internacional no pot quedar impassible“. “Volem reiterar al poble ucraïnès que no està sol” ha reblat.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, durant una roda de premsa / Europa Press

El “genocidi” a Ucraïna

Les imatges que ha deixat l’exèrcit rus a Butxa, una ciutat molt propera a Kiív, han revolucionat al món sencer. No només el president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski ha esta l’únic en titllar-ho de “genocidi“. En una entrevista al canal estatunidenc CBS, Zelenski ha avisat que Rússia estava “exterminant” Ucraïna. “És l’eliminació d’una nació sencera i de la seva gent. Som ciutadans d’Ucraïna i tenim més de 100 nacionalitats vivint aquí. Això és la destrucció i exterminació de totes les nacionalitats”, va dir.