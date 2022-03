VÍDEO | Zelenski busca transmetre moral de victòria en un vídeo emotiu

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, és una bèstia comunicativa que explota tots els recursos de la comunicació per marcar territori davant de la invasió russa que va començar el passat 24 de febrer. Aquest diumenge, en un moment en què se succeeixen els bombardejos dels russos en objectius civils, el president ha difós un vídeo propagandístic a través del seu canal de Telegram amb el qual intenta transmetre moral de victòria al ucraïnesos, tot i que el vídeo que ha difós està en anglès. Amb la tria d’aquesta llengua, Zelenski sembla voler redoblar el missatge internacional de resistència.

Un dels seus objectius és guanyar-se el suport dels països occidentals i prioritàriament els de la Unió Europea (UE), a qui el parlament ucraïnès ahir va tornar a reclamar una decisió ràpida sobre la seva adhesió. Aquesta adhesió seria vista com “una recompensa” per la batalla dels ucraïnesos davant de la invasió russa. La guerra és vista també com un mur de contenció d’Ucraïna contra els valors anti-europeus de Putin.

El vídeo combina imatges de la destrucció de la guerra que Vladímir Putin va iniciar contra el país escudant-se en les intencions d’Ucraïna d’integrar-se a l’OTAN. Zelenski és el narrador del vídeo on explica que des del passat 24 de febrer la paraula “era” (el passat de ser) no pot ser dita pels ucraïnesos sense llàgrimes als ulls perquè tot fa referència a coses del passat, coses que ja no existeixen a causa de la destrucció de la guerra.

Però, davant d’aquesta realitat bèl·lica actual, el vídeo de Zelenski té una segona part que intenta insuflar energia i avisa que si bé el present està marcat per la destrucció els ucraïnesos guanyaran el conflicte i el país tornarà a posar-se en marxa.

Els recursos i el llenguatge de Zelenski, que abans de ser president havia estat actor de comèdia d’èxit al seu país, contrasten amb els de Putin, que divendres passat va haver de recórrer a un bany de masses en una estadi de Moscou on hi van acudir persones que, segons algunes informacions, van ser forçades a assistir-hi fent onejar banderes russes. Per contra, Zelenski fa servir les xarxes socials amb un domini del llenguatge per remoure emocions.