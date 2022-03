Bany de masses de Putin en el vuitè aniversari de l’annexió de Crimea

El president de Rússia, Vladímir Putin, s’ha donat un bany de masses aquest divendres. El president ha assistit a un macroconcert amb 100.000 simpatitzants i desenes de milers a l’exterior del recinte de l’estadi de Luzhniki per defensar la invasió d’Ucraïna per “salvar” Donetsk i Lugansk del “genocidi”. El macroconcert era un homenatge al referèndum celebrat a Crimea que va ratificar la seva incorporació a Rússia en el seu vuitè aniversari. Aquest plebiscit no va ser reconegut per la comunitat occidental, que va acusar Putin d’annexionar-se per la força aquesta regió.

“La raó principal d’aquesta operació especial és estalviar patiment a la gent i evitar el genocidi contra la població” de l’est d’Ucraïna, ha assegurat Putin durant un discurs davant d’aquestes cent mil persones. Durant la proclama, ha aplaudit la “valentia” de les tropes russes en el combat a Ucraïna. “Braç a braç, els nostres soldats s’ajuden, es donen suport mútuament i, si és necessari, protegeixen els seus companys de les bales amb el seu propi cos en l’en el camp de batalla. No hem tingut tanta unitat en molt de temps”, ha assegurat Putin. Justament aquest dijous el president rus va assegurar que els “verdaders patriotes” reconeixerien els “traïdors a la pàtria” i els expulsarien, i va refermar que hi haurà condemnes de presó contra qui difongui informació “falsa” sobre la invasió.

La “necessitat” de treure Crimea de la “humiliació” ucraïnesa

A més, Putin ha fet referència a l’almirall tsarista Fiodor Ushakov, nascut el mateix 24 de febrer que va començar la invasió d’Ucraïna i canonitzat com a sant patró de l’armada russa: “Tempestes com aquesta sempre aniran a la glòria de Rússia. Així va anar llavors, així és avui i així serà sempre”. En aquest moment s’ha tallat l’emissió a la televisió pública russa sense que hagi transcendit el motiu.

Putin en el aniversario de la toma de Crimea. Dice que Rusia les rescató de una situación humillante. Y se corta la emisión justo cuando va a dercir que "por pura coincidencia, el inicio de la operación especial en Ucrania fue del día del nacimiento de … " pic.twitter.com/JcmlDDCSo8 — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) March 18, 2022

Sobre Crimea, Putin ha justificat l’annexió per la “necessitat” de treure Crimea de la posició “humiliant” en la qual es trobava quan formava part d’Ucraïna. “Som el poble multinacional de la Federació Russa, units per un destí comú en la nostra terra”: aquestes són les primeres línies de la llei fonamental de Rússia, la Constitució, i cada paraula està plena d’un significat profund i és de gran importància”, ha assenyalat. Els residents de Crimea, ha dit, “vivien i viuen en la seva terra, i volien viure un destí comú amb la seva pàtria històrica, amb Rússia. Tenien tot el dret de fer-lo i van aconseguir el seu objectiu”.