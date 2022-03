ERC evita censurar Rufián i es desvincula de règims com el de Putin

ERC ha evitat aquest dimarts censurar les declaracions del portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián, sobre les suposades connexions del president a l’exili, Carles Puigdemont, i el seu entorn amb el règim de Vladímir Putin. Tot i així, els republicans han aprofitat per desmarcar-se de règims que no siguin considerats democràtics. Les manifestacions de Rufián fetes a Madrid han generat una allau de crítiques des de les files de JxCat, que convidarà el portaveu republicà a comparèixer al Parlament de Catalunya per aquestes declaracions.

La reacció d’ERC a la polèmica ha arribat a través de la diputada Meritxell Serret fetes en un acte unitari en defensa del cànon de residus català. Serret s’ha negat a “valorar les declaracions d’uns i altres”, però en canvi ha volgut aprofitar la polèmica per recordar els criteris del seu partit pel que fa als contactes internacionals: “Des d’ERC tenim molt clar les aliances i complicitats que volem fer i assolir en l’estratègia internacional estaran sempre en el marc del respecte a la democràcia”. Serret ha afegit que la voluntat d’ERC “sempre serà buscar aliances a les democràcies occidentals i, prioritàriament, sempre el que és la UE i el projecte europeista, que nosaltres creiem i compartim i del qual en volem ser un soci actiu”.

La diputada ha reafirmat el compromís d’ERC amb els valors democràtics: “Sempre estarem al costat de la democràcia, la defensa dels drets humans i, per tant, tota la nostra estratègia d’aliances internacionals sempre anirà de la mà d’aquells estats, governs i organitzacions que estan en paràmetres i valors de democràcia occidental i amb el projecte de la UE”.

Serret ha recordat que a ERC sempre ha tingut “molt clar” que el projecte de república catalana el basa “en valors i principis democràtics”. És per això, ha remarcat, que els republicans buscaran la complicitat únicament de governs i “actors plenament democràtics, que assumeixen la democràcia occidental on ens volem emmarcar”.