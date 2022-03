Rufián obre una crisi amb JxCat per relacionar Puigdemont amb Putin

Unes declaracions fetes aquest dimarts pel portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, al voltant de les suposades connexions entre el president a l’exili i el seu entorn amb el règim de Vladímir Putin, ha obert una crisi entre els socis de Govern. El malestar l’han expressat diverses figures de JxCat a través de les xarxes socials pocs minuts després que Rufián hagués acusat en una roda de premsa a Madrid Puigdemont i el seu entorn de “ser uns senyorets que es passejaven per Europa reunint-se amb gent equivocada” del Kremlin només “perquè així durant una estona es pensaven que eren James Bond. No ens representen. És d’una frivolitat terrible”.

Amb aquestes declaracions, Rufián hauria donat crèdit a una informació apareguda en mitjans com El Confidencial on s’assegura que Puigdemont es va reunir el juny del 2019 a Suïssa amb un suposat espia del Kremlin per intentar aconseguir el suport rus al procés. Altres informacions diuen que Josep Lluís Alay s’havia fet un selfie amb un retrat de Vladímir Putin el 2019. Rufián ha dit que Junts haurà de donar explicacions sobre aquests suposats vincles amb el Kremlin perquè és d’una “frivolitat terrible”. El portaveu d’ERC al Congrés ha afegit que “no ha representat mai la nostra línia de política internacional reunir-nos amb sàtrapes. (Raül) Romeva ho va poder fer i no ho va fer mai”.

JxCat explota

Una de les primeres reaccions a aquestes declaracions ha estat les que ha fet a través de Twitter el secretari general de JxCAT, Jordi Sánchez, “És possible ser més ignorant?. En tot cas és impossible ser més miserable. I és indiscutible que qui parla així ⁩es converteix de fet en portaveu oficial de les clavegueres de l’estat i la bombolla de la dreta mediàtica. Així no”, ha dit de forma contundent Sánchez en el seu missatge.

És possible ser més ignorant?. En tot cas és impossible ser més miserable. I és indiscutible que qui parla així ⁩ es converteix de fet en portaveu oficial de les clavegueres de l’estat i la bombolla de la dreta mediàtica. Així no, ⁦@gabrielrufian⁩ pic.twitter.com/LfTnQokTDJ — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) March 15, 2022

Des de les files de JxCat al Parlament de Catalunya també hi ha hagut una ràpida reacció. El diputat Francesc Dalmases ha considerat que les declaracions de Rufián suposen “fer mal” i que aquesta actitud “contradiu tota lògica antirepressiva mínimament humana i respectuosa amb les nostres institucions”. El diputat ha assegurat que no es pot “insultar de franc”, en relació a les paraules de Rufián, i l’ha acusat d’atendre “un disc sol·licitat a un mitjà ultra a qui no s’hauria de contestar”.

Fa dies que apel·lo a la fi d’aquesta línia de fer mal que contradiu tota lògica antirepressiva mínimament humana i respectuosa amb les nostres institucions. Insultar de franc. Prou.



(I que sigui un disc sol·licitat a un mitjà ultra a qui no s’hauria ni de contestar. En fi…) pic.twitter.com/upj6lKnMZ8 — Francesc de Dalmases @JuntsXCat (@francescd) March 15, 2022

Per la seva banda, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha traslladat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, el seu “enuig” per les declaracions del portaveu d’ERC al Cognrés sobre Puigdemont, informa l’agència Europa Press.

Jami Matamala: “[Rufián] Ets un desgraciat”

Les crítiques a Rufián han crescut al llarg del dia. També pel que fa en duresa. El senador de JxCat Jami Matamala ha dit en una piulada: “Gabriel Rufián, jo que si sé el que s’ha fet, el que s’ha patit i es pateix a l’exili només et puc dir a tu una cosa. Ets un desgraciat.”