Alsina denuncia l’intent de “desprestigiar” Puigdemont lligant-lo amb Putin

La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, ha denunciat aquest dimecres al ple del Parlament les intents de “desprestigiar” la figura del president a l’exili, Carles Puigdemont, per suposats lligams i vincles amb el règim de Vladímir Putin. Partits com Cs i PP han portat la qüestió a la cambra catalana després que ahir prosperés al Parlament Europeu una proposta per mantenir la petició d’investigació de suposats vincles de l’independentisme català amb el Kremlin. El grup de l’Esquerra impulsava la retirada d’aquesta referència en l’informe sobre desinformació i interferències estrangeres en processos democràtics a la Unió Europea (UE).

Alsina ha desvinculat Puigdemont del règim rus i ha recordat que el president a l’exili va demanar l’alliberament del dissident Navalny i també ha condemnat la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. “La seva activitat com a eurodiputat és la major mostra del què pensa i el què vol”, ha remarcat la consellera. A més, ha afegit, “moltes persones de fora de Catalunya quan segueixen el president Puigdemont ho fan perquè ha esdevingut un referent del dret comunitari i dels drets humans al món: Puigdemont no genera dubtes”.

La consellera ha defensat que els catalans són “europeus i mediterranis” i ha manifestat desconèixer si Rússia ha volgut utilitzar l’independentisme “per desestabilitzar Europa”, però que en tot cas el Govern “no està interessat en aquest tipus d’ajudes”. Alsina ha reivindicat una Europa “més forta, cohesionada i capaç de respondre a reptes globals” i ha carregat contra el “règim de Putin” en el qual, ha afegit, “les llibertats no són respectades, l’oposició és empresonada i enverinada”. Per la consellera “no hi ha cap tipus de dubte que Catalunya no mira a Rússia, mira a Europa, com ho fa Puigdemont”.

Vocació europea dels catalans

Alsina ha defensat la “vocació europea” dels catalans perquè “és indiscutible”. La consellera ha dit que “només el franquisme amb el seu aïllacionisme ens va apartar d’Europa i poques lliçons ens han de donar del procés d’integració europea”. Alsina ha recordat que el Patronat Català Pro-Europa es va fundar abans de la integració de l’estat espanyola a la comunitat econòmica europea.

A més a més, el Govern també ha expressat suport amb els dissidents russos que s’oposen a la invasió d’Ucraïna. Alsina ha dit que l’Executiu s’hi solidaritza i a més a més confia “que la població russa jugui un paper fonamental en posar fi a una etapa fosca de la seva història”.