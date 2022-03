JxCat eleva el to contra Rufián i demana a ERC que el desautoritzi

El portaveu de JxCat al Parlament de Catalunya, Albert Batet, ha reclamat a ERC que es faci una “rectificació urgent” i es “desautoritzi” el portaveu del partit al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, per les seves declaracions sobre els suposats vincles entre l’independentisme i el règim de Vladímir Putin. En una compareixença al Parlament, Batet ha denunciat el “to despectiu” de les declaracions de Rufián perquè “no és propi de la política, ni en el fons ni en les formes, i m’estic contenint”. Aquesta demanda ja s’ha traslladat en privat al ERC.

El portaveu de JxCat ha afirmat que les informacions aparegudes que vinculen Puigdemont i el seu entorn amb el Kremlin són “fake news” publicades “en un moment d’extrema gravetat per la invasió russa a Ucraïna”. Batet ha explicat que JxCat demanarà la compareixença per iniciativa pròpia del president a l’exili, Carles Puigdemont, del seu cap d’oficina, Josep Lluís Alay, i l’advocat Gonzalo Boye.

Es vol que en aquesta compareixença els tres puguin “donar totes les explicacions oportunes en seu parlamentària i a la comissió d’Afers Institucionals”. Batet ha remarcat que d’aquesta manera es farà constar que les informacions aparegudes “mereixen ser desmentides amb tota rotunditat”. JxCat també convidarà Rufián “la possibilitat de comparèixer al Parlament de Catalunya” i Batet espera que “no falli” davant l’oferiment.

El portaveu parlamentari de JxCat ha afegit que “el que ha dit avui ERC en boca del seu portaveu a Mdrid és molt greu” perquè “són declaracions impròpies d’un dirigent d’ERC i inacceptables per part d’un dirigent independentista”. És per això JxCat convida Rufián a comparèixer al Parlament, “perquè aporti aquesta suposada informació que té i per saber d’on prové”. Batet ha expressat sorpresa per part de JxCat per “les formes i la poca coherència de fer cas a segons quins mecanismes i clavegueres”.

El portaveu junter ha afegit que Rufián “no ha parlat amb ningú de JxCat, amb cap de les persones afectades i davant d’això ens preguntem amb qui ha parlat [Rufián], amb quines proves es basa o és que compra gratuïtament el relat de les clavegueres de l’Estat?” Batet ha suggerit que les declaracions podrien ser una cortina de fum per la vaga de docents: “A ningú escapa que avui aquestes declaracions inacceptables es produeixen el mateix dia que ha començat una important vaga contra la conselleria d’Educació: les cortines de fum no són la millor manera de governar republicanament el país”.

Les crítiques ha Rufián també s’han fet sentir al Congrés dels Diputats. La portaveu de JxCat a la cambra baixa, Míriam Nogueras, ha dit que “és una llàstima que un representant públic d’un partit independentista faci d’altaveu de les cloaques de l’Estat”.