Putin avisa que hi haurà una “autoneteja” contra els “traïdors a la pàtria”

Rússia ha elevat el to contra els propis ciutadans del seu país arran de la guerra d’Ucraïna. El Kremlin ha secundat aquest dijous les paraules del president de Rússia, Vladimir Putin, que prèviament ha carregat contra els “traïdors” que donen l’esquena a Rússia en “temps difícils”. Aquestes paraules de Putin arriben en un moment en què hi ha màxima censura i vigilància contra qualsevol tipus de dissidència. Tant és així, que la Duma va aprovar fins a quinze anys de presó pels qui difonguessin informació “falsa” sobre el conflicte o parlessin d’una invasió.

Aquest dimecres Putin va assegurar que hi haurà una “autoneteja” social que portarà a una major “cohesió” de Rússia segons el seu president. “Qualsevol persona, i en particular els russos, podrà distingir als patriotes dels traïdors i escopir-los com si fossin mosquits que es colen en la boca”, va dir en el discurs més dur que ha fet fins ara.

“Desapareixeran de les nostres vides”

El principal portaveu presidencial, Dimitri Peskov, ha secundat aquestes paraules i ha assenyalat que en un context “amb tantes emocions” com l’actual “moltes persones mostren la seva essència” i es destapen com “traïdors a la pàtria”. Després ha afegit que aquestes persones “desapareixen de les nostres vides”, segons ha informat l’agència de notícies Interfax. Peskov no es referia només a dimissions o exilis, sinó a un càstig penal a aquells que infringeixin la llei russa que censura la llibertat d’expressió.

Fins ara, unes 15.000 persones han estat detingudes per participar en protestes no autoritzades, i aquesta setmana ha destacat especialment el cas d’una periodista russa de mare ucraïnesa que va mostrar un cartell contra la guerra que també denunciava la propaganda durant una emissió a la televisió pública russa. Fins i tot el president francés, Emmanuel Macron, va oferir-li asil en cas que Rússia l’empresoni o vulgui prendre represàlies.