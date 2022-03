Una periodista irromp a la TV pública russa per denunciar la propaganda

Una periodista de la televisió pública russa Channel 1 ha irromput al plató d’informatius per denunciar la propaganda proPutin i protestar per la invasió d’Ucraïna. “No a la guerra. Aturem la guerra. No us cregueu la propaganda. Us estan mentint. Russos contra la guerra”, deia la pancarta mostrada per Marina Ovsiannikova, que ha estat detinguda i s’enfronta a una pena màxima de 15 anys de presó després que Rússia hagi aprovat una nova llei que castiga amb duresa els missatges crítics amb la política del Kremlin.

La televisió pública russa ha obert una investigació interna per esclarir el que considera un “accident amb una intrusa” i no ha volgut confirmar si la periodista treballa per la cadena. Segons denuncien activistes i entitats opositores, Channel 1 és una de les moltes cadenes que es limita a reproduir íntegrament els missatges que emet el Kremlin sobre “l’operació militar especial” que busca “desnazificar” Ucraïna. Qualsevol mitjà crític o que surti de la línia oficial ha estat tancat o amenaçat, en especial des de la invasió russa.

Großen Respekt vor Maria Ovsiannikova, die mit Anti-Kriegs-Plakat Hauptnachrichten im russischen Fernsehen stürmte. „Kein Krieg! Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen“. Die mutige Frau wurde festgenommen #PutinWarCriminal #StandWithUkraine pic.twitter.com/UaiYfLNMkt — Susana Santina (@susa7170) March 14, 2022

Segons l’ONG OVD-Info, que s’encarrega de monitorar les protestes i manifestacions contra les polítiques de Putin, ha identificat la periodista com a Marina Ovsiannikova, una editora de la cadena Channel 1. En un vídeo enregistrat prèviament –perquè sabia a què s’exposava abans de fer la seva protesta–, Ovsiannikova s’ha mostrat penedida d’haver “escampat la propaganda del Kremlin” durant molts anys i reconeix que està avergonyida d’haver permès les “mentides” que emet la televisió pública.

Ovsiannikova assegura que filla de pare ucraïnès i mare russa i culpa Vladímir Putin de la guerra contra Ucraïna. Al vídeo, la periodista explica que duu un collaret amb els colors de les banderes russa i ucraïnesa per reclamar a Rússia que aturi la invasió “immediatament” perquè és una “guerra fratricida”. L’agència de notícies TASS ha confirmat la detenció de l’activista i que podria afrontar penes de presó per desacreditar l’exèrcit rus.