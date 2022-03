Apagada informativa a Rússia per l’enduriment de penes contra periodistes

Apagada informativa a Rússia. L’enduriment de les penes contra qui difongui informació que el Kremlin consideri “falsa” ha provocat que els mitjans i corresponsals internacionals suspenguin de manera temporal la seva activitat al país davant l’amenaça de fins a 15 anys de presó. La BBC, TV3 i Catalunya Ràdio han estat dels primers mitjans a anunciar la mesura perquè la nova legislació “posa en risc l’exercici del periodisme en general i també els corresponsals i enviats especials estrangers”.

S'afegeixen a una llista de mitjans que inclou la televisió pública italiana RAI, TV3 i Catalunya Ràdio, la britànica BBC, les nord-americanes CNN, CBS i Bloomberg o les alemanyes ZDF i ARD https://t.co/ibXQfvrWNC — 324.cat (@324cat) March 5, 2022

La decisió del parlament rus d’endurir les penes als periodistes o ciutadans que difonguin informació que no agradi al govern de Putin té un doble objectiu. Per una banda, és la resposta del Kremlin a la decisió de la Unió Europea de vetar mitjans russos com Russia Today o Sputnik i, per l’altra, permetrà a les autoritats russes vigilar de més a prop activitats i opositors que intentin denunciar les polítiques de Putin o la invasió d’Ucraïna. En les últimes hores, Rússia també ha prohibit l’accés a Facebook, Twitter o YouTube.

El degoteig de mitjans internacionals que anuncia la suspensió de la seva activitat a Rússia és constant. Les cadenes de televisió públiques alemanyes ARD i ZDF ha anunciat aquest migdia que deixen d’emetre des dels seus estudis russos mentre estudien “les implicacions de la llei”, que es va aprovar divendres i podria entrar en vigor en qualsevol moment. Igual que altres mitjans, han anunciat que continuaran amb la cobertura de la guerra des d’Ucraïna, Polònia o Romania.

La RAI italiana també ha informat que deixa Rússia per “protegir la seguretat dels periodistes i la llibertat d’informació”. El mateix camí ha seguit la CNN, Bloomberg i RTVE. La cadena espanyola ha comunicat que està analitzant “la situació creada per als professionals”.

Llei draconiana

El parlament rus va aprovar divendres una nova llei que permet imposar fins a 15 anys de presó a les persones que difonguin informació considerada “falsa”. La proposta es va aprovar per unanimitat dels 401 diputats de la Cambra Baixa. El seu president, Vyacheslav Volodin, va assegurar que el text s’enviarà aviat al Consell de la Federació –la Cambra Alta– i després al president Putin per la seva ratificació.

La reforma contempla ampliar les penes de presó per la “difusió deliberadament falsa d’informació” sobre les operacions de l’exèrcit durant “l’exercici de les seves funcions per a protegir els ciutadans i l’Estat”. La condemna mínima seria de tres anys. Difondre informació “falsa” a través de les xarxes socials es castigarà amb penes d’entre cinc i deu anys de presó, una pena que podria arribar als 15 anys si la informació té “conseqüències socialment perilloses”.