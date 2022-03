Rússia prohibeix Facebook al país

L’agència reguladora de les comunicacions de Rússia, Roskomnadzor, ha confirmat aquest divendres el bloqueig en l’accés a Facebook dins del territori rus. Aquesta és la resposta de Rússia als suposats casos de “discriminació” contra mitjans de comunicació de país des que va començar la invasió ara fa vuit dies. “Des d’octubre de 2020, s’han registrat 26 casos de discriminació contra els mitjans i recursos d’informació russos per part de Facebook”, ha denunciat l’agència reguladora en un comunicat. En els darrers dies ha especificat que el canal de televisió Zcezda, l’agència de notícies RIA Novosti i Sputnik i el Russia Today s’han vist discriminats.

En paral·lel, Rússia ha anunciat restriccions a la difusió del servei rus de la cadena britànica BBC, el mitjà alemany Deutsche Welle i l’emissora pública internacional estatunidenca RFW/RL, en considerar que difonen informació “falsa” de la guerra a Ucraïna.

15 anys de presó per difondre informació de la guerra

Aquesta no és l’única mesura contra la llibertat d’expressió que ha adoptat aquest divendres el president rus. Aquest matí la Duma ha aprovat fins a 15 anys de presó -en els casos més greus- per a qui comparteixi informació “falsa” sobre la invasió d’Ucraïna o l’exèrcit rus. Aquesta iniciativa legislativa ha arribat en plena invasió de Rússia a Ucraïna, que ha provocat protestes en territori rus que han acabat amb més de dos mil persones detingudes. Molts ciutadans russos han sortit al carrer en veure com la croada de Putin contra el país veí ha enfonsat l’economia local, que s’està ofegant com a conseqüència de les sancions massives d’Occident per castigar Rússia per l’atac.

El secretari d’Estat dels EUA ha instat la Unió Europea a mantenir amb ”fermesa” les sancions contra Rússia després que Putin hagi amenaçat Occident si afegeix noves sancions. La UE, per la seva banda, manté les converses amb el president ucraïnés, Volodímir Zelenski, que pressiona perquè el país pugui adherir-se a la UE ”immediatament”.