Els EUA insisteixen a la Unió Europea que mantingui la pressió a Rússia

Els Estats Units continuen amb la seva pressió a Rússia perquè aturi la invasió d’Ucraïna. El secretari d’Estat dels EUA, Antony Blinken, ha demanat aquest divendres a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, que s’asseguri que la Unió Europea mantindrà la resposta “ferma” contra Rússia fins que Vladimir Putin retiri les tropes d’Ucraïna. “Tràgicament, la situació no acabarà aviat, així que els esforços els hem de sostenir i treballar fins que la guerra acabi, les tropes russes surtin i els ciutadans ucraïnesos recuperin la seva sobirania”, ha assenyalat poc després que Putin hagi amenaçat Occident que si aplica més sancions hi haurà conseqüències tràgiques.

Blinken ha participat en el consell d’Afers Exteriors de la Unió Europea per tal de pactar una resposta conjunta d’Occident davant les aspiracions de Putin de conquerir Ucraïna. Blinken ha posat en valor la unitat del bloc europeu davant el desafiament rus en una compareixença posterior a la cimera en què també ha reivindicat l’aliança entre Washington i Brussel·les.

L’aliança Unió Europea-Estats Units

El secretari d’Estat dels EUA assegura que aquesta aliança “està marcant la diferència” amb altres conflictes armats. “Coses que no pensàvem que fossin possibles ara són una realitat, perquè aquesta Unió és forta, unida i està actuant. Estem agraïts de tenir aquesta relació perquè està marcant la diferència”, ha assegurat el diplomàtic nord-americà després de la trobada. La invasió russa ha posat a prova la relació transatlàntica, segons ha assegurat Blinken, que ha aprofitat per reivindicar la “inversió” que ha fet l’administració de Joe Biden per enfortir el vincle amb Europa. L’aposta, ha dit, està “responent”.

En paral·lel, Von der Leyen ha instat la UE a preparar-se perquè el conflicte s’allargui -tot i que Ucraïna i Rússia celebraran una nova cimera aquest cap de setmana després que en la darrera s’acordessin els corredors humanitaris– i ha recalcat que el bloc estarà llest per a adoptar “més mesures severes” si Putin no cessa i fa marxa enrere “en la guerra que ha provocat”.