Putin bombardeja una central nuclear i encén les alarmes a Europa

Un bombardeig de les tropes russes als voltants la central nuclear de Zaporíjia, la més gran d’Europa, ha provocat un incendi en un bloc auxiliar de la planta que ha encès les alarmes de les autoritats ucraïneses. Els serveis d’emergència han pogut apagar el foc abans que s’escampés cap a la zona dels reactors. La planta, a la vora del riu Dnièper, està sota control rus, segons les autoritats locals, i l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (AIEA) assegura que “no s’han registrat canvis en els nivells de radiació”.

L’atac contra la central s’ha produït hores després que acabés la segona trobada de les converses de pau entre Ucraïna i Rússia, que va acabar amb un fràgil acord per establir corredors humanitàries per a la població civil i que, teòricament, implicava un alto el foc temporal. El govern rus ha negat qualsevol responsabilitat sobre l’atac a la central nuclear i ha acusat a “sabotejadors” ucraïnesos de l’incendi. El discurs oficial rus és que la central de Zaporíjia està sota el control de les seves tropes des del passat 28 de febrer i que, per tant, no poden ser els autors del bombardeig d’aquest dijous a la nit.

Bombardeo de oficinas cerca de la planta nuclear en Ucrania. "Si explota la #centralnuclear de Zaporizhzia será 10 veces más grande que Chernobyl" concluyó el ministro Dimitri Kuleba pic.twitter.com/iPfMIY0Z96 — Nelyzabeth García (@Nelyzabeth) March 4, 2022

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha mantingut una ronda de contactes d’urgència amb diferents líders occidentals per analitzar l’abast dels danys de l’atac rus. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat que la Casa Blanca es manté en alerta i ha demanat a Rússia que aturi les seves operacions militars a la zona per permetre que els bombers i els serveis d’emergència puguin treballar amb tranquil·litat.

“L’exèrcit rus està disparant des de tots els flancs sobre la central nuclear de Zaporíjia”, ha explicat el ministre d’Exteriors ucraïnès, Dimitro Kuleba. “Si explota, serà deu vegades més gran que Txernòbil. Els russos han de cessar els atacs immediatament i permetre els bombers establir una zona de seguretat!”, ha reclamat. El passat 1 de març l’AIEA va perdre el contacte amb les estacions automàtiques de control de la radiació ubicades a la ciutat, que acull sis dels 15 reactors nuclears d’Ucraïna, informa Europa Press.

L’ofensiva russa se centra ara mateix a capturar les ciutats de Zaporíjia i Mairúpol, dos enclavaments clau que permetrien consolidar el territori controlat per Rússia al sud-est d’Ucraïna i avançar cap Dniprò i Odessa. L’exèrcit ucraïnès intenta endarrerir la invasió de les tropes russes en aquesta zona, però estan trobant moltes dificultats per frenar el seu avenç. Aquest dijous es va confirmar que Rússia ha capturat Kherson, una ciutat de 300.000 habitants que es converteix en la primera victòria tangible de Putin des que va començar la guerra.