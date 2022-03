La UE aprova gairebé per unanimitat demanar l’adhesió d’Ucraïna

La Unió Europea s’ha compromès a estudiar la petició d’adhesió que ha formalitzat el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, en plena de la invasió russa gairebé per unanimitat. Tot i que a l’inici del ple extraordinari el president del Consell Euorpeu, el belga Charles Michel, ha assegurat que l’entrada d’Ucraïna al bloc comunitari és una decisió “difícil” i ha admès que hi ha “opinions divergents” entre els 27, finalment el Parlament Europeu s’ha obert a demanar l’adhesió del país. Michel ha promès que el Consell estudiarà de manera “seriosa” la petició d’Ucraïna i que no “defugirà la seva petició”.

Vuit països de l’Europa de l’Est i del Bàltic han demanat des del primer moment a la Unió Europea que acceleri els tràmits per iniciar l’adhesió d’Ucraïna. “Demanem als estats membres que consolidin el suport polític a Ucraïna i permetin que les institucions de la Unió Europea facin passos per atorgar de manera immediata l’estatus de país candidat a l’adhesió i obrin el procés de negociació”, ha dit Bulgària, Polònia, Letònia, Lituània, Estònia, Eslovènia, Eslovàquia i la República Txeca en una carta conjunta.

Debat al Parlament

El Parlament Europeu ha debatut aquest dimarts la sol·licitud de Zelenski, que en un discurs per videoconferència ha demanat als 27 que “Ucraïna sigui considerada una elecció per a Europa, igual que Europa ja és una elecció per a Ucraïna”. El president ucraïnès ha assegurat que la UE “serà més forta” si integra el seu país.

Per la seva banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmat aquest matí que Ucraïna pertany a “la família europea” i ha reconegut que la Unió Europea està “més pròxima que mai” al país veí. “Ningú en aquest hemicicle pot dubtar que la gent que lluita de manera tan valenta pels nostres valors europeus pertany a la nostra família europea”, ha dit. La presidenta del Parlament, Roberta Metsola, també ha mostrat el suport incondicional de la cambra a Zelenski. “El missatge des d’Europa és clar, ens aixecarem i no mirarem a un altre costat quan aquells que lluiten al carrer s’enfronten a la gran màquina de guerra de Putin“.