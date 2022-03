Zelenski diu que la UE serà “més forta” si els membres accepten Ucraïna

El president d’Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha comparegut aquest dimarts davant el Parlament Europeu per recalcar la necessitat que aquest país passi a ser considerat membre de ple dret a la Unió Europea. Després que aquest dilluns signés de manera oficial la sol·licitud d’adhesió a la UE, Zelenski ha demanat que Ucraïna “sigui considerada una elecció per a Europa, igual que Europa ja és una elecció per a Ucraïna”. El president ucraïnés ha dit que Kíev defensa els valors europeus en la guerra contra Rússia i ha reiterat que “lluiten” per ser membres “de ple dret”. “La UE serà més forta amb nosaltres dins”, ha defensat.

Zelenski s’ha dirigit directament als eurodiputats per demanar aquesta adhesió “immediata” a la UE. De fet, molts parlamentaris l’han rebut amb banderes ucraïneses i pancartes de suport. “El missatge des d’Europa és clar, ens aixecarem i no mirarem a un altre costat quan aquells que lluiten al carrer s’enfronten a la gran maquina de guerra de Putin”, ha dit la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, a l’inici del ple extraordinari per valorar aquesta adhesió.

Metsola s’ha compromés a fer “el que faci falta” per donar suport a Kíev i ha instat a acabar amb la dependència energètica de Rússia. Posteriorment han intervingut el president del Consell Europeu, Charles Michel, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i l’Alt Representant de la UE per a Afers exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell.

La petició d’Ucraïna d’adherir-se de forma “express” a la UE és un pas històric i suposa un nou avanç en l’enfocament europeista adoptat aquests últims anys per Kíev. Això, però, xoca amb el procés rígid d’accés a la UE, que pot portar dècades. La sol·licitud s’ha de dirigir ara al Consell, que posteriorment ho ha de passar a la Comissió Europea perquè faci un dictamen sobre la candidatura abans que la decisió torni de nou als vint-i-set membres, que han de decidir per unanimitat.