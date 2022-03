Rússia castigarà amb 15 anys de presó la informació “falsa” sobre Ucraïna

Rússia acaba d’aprovar un projecte de llei que endureix les multes i les penes de presó per a aquelles persones que difonguin informació “falsa” sobre les operacions de l’exèrcit rus, que podrien arribar als 15 anys de presó en els casos més greus. La reforma arriba en plena invasió de Rússia a Ucraïna i enmig de les creixents protestes en territori rus, que veuen com la croada de Putin contra el país veí ha enfonsat l’economia local, que segons els analistes podria caure fins a un 35% com a resultats de les sancions massives d’Occident.

El document ha estat aprovat per unanimitat dels 401 diputats de la Cambra Alta russa, segons informa l’agència de notícies russa Interfax. “El projecte s’enviarà ràpidament al Consell de la Federació [la Cambra Alta]”, ha dit el president de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin. Després de passar el tràmit, el projecte de llei es remetrà al president rus, Vladímir Putin. Volodin ha assegurat que la norma “literalment” podria entrar en vigor “demà”.

La reforma contempla ampliar fins als 15 anys de presó la pena màxima per la “difusió deliberadament falsa d’informació” sobre les operacions de l’exèrcit durant “l’exercici de les seves funcions per a protegir els ciutadans i l’Estat”. La condemna mínima seria de tres anys. Difondre informació “falsa” a través de les xarxes socials es castigarà amb penes d’entre cinc i deu anys de presó, una pena que podria arribar als 15 anys si la informació té “conseqüències socialment perilloses”.

Mitigar l’impacte de les sancions

La Duma també ha aprovat diversos projectes de llei per intentar mitigar l’impacte de les sancions internacionals sobre l’economia russa. Una de les més importants permet utilitzar els ingressos addicionals per la venda de petroli i gas per pagar el deute estatal de la Federació Russa i per a altres mesures prioritàries. També amplia les competències de les regions russes per modificar els seus pressupostos per destinar els diners a despeses més prioritàries, com l’assistència als ciutadans més vulnerables.