França donarà asil a la periodista que va denunciar la guerra a la TV russa

El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat aquest dimarts que oferirà asil a la periodista russa Marina Ovsiannikova, que continua detinguda després d’exhibir en antena una pancarta contra la invasió russa d’Ucraïna i que pot enfrontar-se a una condemna de presó de fins a quinze anys.

Macron ha assegurat que ja s’han posat en marxa els contactes diplomàtics necessaris per a dotar d’alguna mena de “protecció” a Ovsiannikova. El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha donat les gràcies públicament a aquesta periodista i a “tots els russos que intenten treure a la llum la veritat”. De fet, Ovsiannikova va advertir als espectadors que estaven sent enganyats i els va instar a obrir els ulls.

El Kremlin ha descrit la protesta d’Ovsiannikova davant les càmeres del Canal 1 de la televisió pública russa com un acte de “vandalisme”. Moscú ha imposat una severa censura que impedeix que els mitjans utilitzin termes com “invasió” i amenaça de tancar els que no s’adaptin a les seves doctrines.

Macron ho parlarà amb Putin

Durant una visita a un centre d’acollida de refugiats ucraïnesos a La Pommeraye, Macron ha assegurat que tractarà aquesta qüestió en concret en la pròxima trucada que mantingui amb el president de Rússia, Vladimir Putin. Macron ha defensat la importància de mantenir converses constants amb el mandatari rus perquè creu que “ajuden” a avançar cap a “una sortida negociada” de la guerra. Per això, el president francès aposta per la “pressió” de les sancions econòmiques però sense renunciar al diàleg amb Rússia.

Macron continuarà mantenint converses telefòniques, però per ara no es planteja desplaçar-se fins a Moscú o Kíiv per parlar amb Putin, com sí que ho estan fent aquest dimarts els ministres de Polònia, República Txeca i Eslovènia. “Ho faré quan consideri que pot haver-hi un resultat útil i tangible”, ha explicat en una compareixença davant els mitjans de comunicació.

En paral·lel, Macron ha explicat que França té capacitat per acollir fins a 100.000 refugiats que ja han abandonat Ucraïna. En total, més de tres milions de persones han fugit del país des que Putin va començar la invasió el passat 24 de febrer.