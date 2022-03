Feijóo, entre l’hiperlideratge i la “disfressa de moderat”

Tots els dits assenyalen Alberto Núñez Feijóo, president de la Xunta de Galícia, com el pròxim president del Partit Popular després de la guerra intestina del partit a Madrid. El que no està tan clar és com es reformularà el partit a Galícia, on ja acumula quatre majories absolutes. En un panorama d’hiperlideratge clar, per a un observador català crida poderosament l’atenció el clima que es viu al carrer, on costa trobar opinions crítiques que indiquin, almenys, el desgast d’un dirigent que fa tretze anys que governa. Tot i que hi ha alguna veu crítica, en un recorregut pel centre de Lugo per preguntar als vianants de la ciutat gallega què en pensen, molts interpel·lats donen per fet que el PP governarà de manera crònica i alguns utilitzen expressions com “orgull” pel fet que el seu president ascendeixi ara a la política espanyola. I arriben a dir que “abraça la llibertat” que es respira a Madrid.

El futur president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acte per presentar la seva candidatura / EP

Aquesta és la opinió que sosté Aurelia Pérez, que pren el sol a una terrassa de la Praza Maior entre núvols de coloms que s’acosten a endrapar les restes del seu esmorzar. “Que el vinguin a buscar demostra que ho ha fet molt bé aquí”, celebra aquesta dona de 72 anys, que confirma que és votant del PP. L’Aurelia assegura sentir-se “orgullosa” del seu president i remarca que seguirà votant aquest partit “posin qui posin” de successor. De fet, dona per fet que el seu successor natural serà el seu actual número dos i vicepresident a la Xunta, Alfonso Rueda.

Rueda va evitar respondre precisament a aquesta qüestió durant la seva darrera compareixença davant la premsa el passat 24 de febrer. El vicepresident va esquivar totes les preguntes sobre la successió en el càrrec a la Xunta i tampoc no va aclarir si Feijóo pretén compaginar la presidència del partit amb la presidència de Galícia. Però els seus votants donen per fet que el lloc de Feijóo és a Madrid, competint amb Pedro Sánchez per guanyar la presidència del govern espanyol.

Feijóo, en sintonia amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / EP

Les eleccions són “un tràmit” a Galícia

“Les eleccions són un tràmit” a Galícia, assegura Javier López, que creu que sempre hi governarà la dreta. López prefereix no revelar el sentit del seu vot, però assenyala que, encara que Feijóo marxi a Madrid, quan torni a haver-hi eleccions la Xunta seguirà en mans del PP perquè “fan bé les coses”. Aquest noi de 27 anys creu que és molt complicat que hi hagi una alternativa al PP a Galícia, ja que la resta de partits de dretes tenen una presència residual i l’esquerra “mai tindrà prou força”.

A la praza Santo Domingo, a tocar del mercat d’Abastos, al centre de Lugo, dos joves parlen del darrer partit de la Champions. Estan a les antípodes en política, tant com en el futbol. Un d’ells, José González, lamenta irònicament que “qualsevol persona o fins i tot animal que presentés” el PP a unes eleccions “guanyaria sense dificultat”. L’altre se’l mira incrèdul i defensa que és l’”únic partit que sap governar”.

A Galícia, entre cinc i sis persones que voten es decanten pel PP. Aquests dos nois coincideixen que és complicat que hi hagi canvis pròximament, perquè la gent té una tendència de vot molt marcada. “Com a molt, votants els del PSOE passen al BNG, però poc més”, assenyala el José. Ell considera que aquesta és una de les raons per les quals la gent “veu bé” la marxa de Feijóo, perquè “saben que en posaran un altre com ell”. “No els importa qui sigui, només que sigui del PP”, lamenta abans d’afegir que a l’esquerra també els és igual perquè “tot es mantindrà igual posin a qui posin”.

La “disfressa de moderat” de Feijóo

Aquest jove, davant la mirada incrèdula del seu company, preveu que a Feijóo li anirà bé a Madrid perquè “es disfressarà de moderat”. “La gent vol una dreta més tirada al centre, i ell sap com fer-ho per aprofitar les oportunitats”, assenyala. Afegeix que Feijóo “sap com quedar bé” i encara que “no fa gran cosa” sempre “es ven bé”. Això sí, avisa que la realitat és ben diferent. “Que ningú s’esperi un govern progressista si governa, tot i que potser sí que estarà una mica més al centre que Casado”, sosté.

Amb més ganes de parlar que la resta de vianants consultats per El Món, el José explica que Galícia porta gairebé quaranta anys amb el PP, anys molt marcats per la presidència de Manuel Fraga. “La gent nota que Feijóo és una mica més progressista que Fraga, però perquè ser-ho menys és impossible”, conclou després d’assenyalar que la de Feijóo tampoc és una bona gestió, com demostren la marxa d’empreses “importantíssimes per la subsistència de la gent” com Alcoa o Vestas.

La guerra del PP afavoreix Vox

La guerra que va començar pel suposat espionatge del PP a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va suposar la mort política de Pablo Casado. El cas de corrupció per la comissió que es va endur el germà d’Ayuso per la compra de mascaretes va passar desapercebut i els barons van anar donant l’esquena a Casado fins a posicionar-se clarament a favor del relleu de Feijóo.

Aquesta guerra interna ha anat molt bé al partit d’ultradreta Vox, a qui les darreres enquestes situen com tercera força política amb 70 escons. Aquesta pujada substancial podria suposar que en les pròximes eleccions al Congrés el tàndem PP i Vox aconseguís la majoria necessària per governar, tal i com ha succeït a Castella i Lleó.