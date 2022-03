Vox torna a pujar a les enquestes i s’acosta als 70 diputats

Vox continua pujant a les enquestes i ja se situaria al voltant dels 70 diputats, segons els sondejos publicats aquest dilluns per El País i La Razón. El PSOE aguanta per davant del PP –amb més o menys distància, segons a qui preguntis–, mentre Unidas Podemos manté la seva caiguda i la majoria progressista cada vegada està més en perill. De fet, la formació d’ultradreta és l’única que guanya escons i posa contra les cordes els populars, que intenten recuperar un perfil més moderat alhora que es debaten sobre la conveniència d’un acostament al PSOE.

L’enquesta de 40dB per a El País va recollir les dades entre el 22 i el 28 de febrer –en plena crisi del PP i abans de la guerra d’Ucraïna– i mostra una pèrdua clara de suport del president espanyol, Pedro Sánchez. El PSOE obtindria 109 escons, 11 menys que ara, i es manté amb claredat com a primera força. El PP (92) ha perdut tot el marge que havia retallat a Sánchez i ara veu com Vox (69) consolida la seva posició com a tercer partit.

Per tant, la suma del PP i Vox es dispara a 161 escons, mentre que el govern actual de PSOE i UP en sumaria 141. En aquest context, el govern de coalició tornaria a necessitar el suport dels partits independentistes per repetir a la Moncloa, tot i que la dreta tampoc tindria fàcil trobar els vots necessaris per fer fora Sánchez.

Majoria absoluta?

L’enquesta de La Razón, en canvi, és molt més favorable als interessos del PP. Segons el diari madrileny, el PSOE (102-104) i el PP (100-102) estarien en una situació d’empat tècnic que acostaria la dreta a la Moncloa, ja que Vox també sumari 69-70 escons i la suma dels dos partits es dispararia fins als 169-172 escons, entre quatre i set vots per sota de la majoria absoluta (176). En aquest context sí que seria més senzill que la dreta aconseguís algun suport per formar govern. Podemos també surt malparat de l’enquesta i baixa a 25-27 escons.