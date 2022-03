Feijóo optarà a la liderar el nou PP

El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha insinuat que ja té decidit presentar la seva candidatura per substituir Pablo Casado i liderar el PP, que comença una nova etapa amb la intenció de deixar enrere la guerra civil que ha estat a punt de fer a miques el partit. En un col·loqui, Feijóo ha assegurat que ja ha pres una decisió, “precipitada” pels últims esdeveniments, però “meditada” en els últims anys.

“Mai hauria pensat que hauria de prendre aquesta decisió, però la precipitació dels esdeveniments de les últimes setmanes m’obliga”, ha dit. Feijóo ha insistit que no és una decisió “buscada ni ambicionada”, però en tot moment ha evitat dir clarament que es presentarà. “Hi ha un moment a la vida en què un ha de prendre decisions”. La junta directiva popular ha decidit convocar un congrés extraordinari per triar nou president el pròxim 1 i 2 d’abril a Sevilla.

L’anunci de Feijóo arriba el dia després que el PP hagi intentat tancar les ferides de la disputa entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso pel control del partit. L’encara líder del PP va anunciar dimarts que deixa la presidència del partit amb la “consciència molt tranquil·la” i sense “rancúnia ni frustració”. Casado va intentar tancar la seva etapa al partit amb dignitat i va fer una crida a la unitat, tot i que va tenir temps d’enviar un dard a Ayuso, a qui va assenyalar com una de les responsables de l’augment del “populisme” i el “sentimentalisme”.

Isabel Díaz Ayuso i Pablo Casado en una imatge d’arxiu / ACN

Per la seva banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid no va voler donar una treva a Casado ni en el dia del seu comiat i va exigir l’expulsió del partit de tots els qui han participat en la “campanya” de difamació contra ella. Ayuso va explicar que no creu “en les ferides tancades en fals” i s’ha preguntat “quantes Ritas Barberá vol deixar el partit a la cuneta”.

La junta directiva nacional inicia el procés de renovació del partit després de la guerra oberta entre Casado y Díaz Ayuso, que s’han acusat d’intentar acabar amb la reputació política de l’altre. Els barons territorials del PP han pres partit i majoritàriament han donat suport a Ayuso –malgrat que Anticorrupció investigarà el contracte irregular–.