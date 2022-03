Ayuso demana l'”expulsió” del PP dels qui “han intentat destruir-la”

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tingut miraments ni en el dia del comiat de l’actual líder del Partit Popular, Pablo Casado. Ayuso ha demanat “expulsar” del PP a tots els qui van formar part de la “campanya” contra ella. La presidenta de Madrid ha assegurat que no creu “en les ferides tancades en fals” i s’ha preguntat “quantes Ritas Barberá vol deixar el partit a la cuneta”. “Com es pot pretendre tenir el respecte dels ciutadans quan no el tenim ni amb els nostres?”, ha preguntat.

La presidenta de Madrid creu que “caldria saber per què un estúpid anònim acaba en forma d’SMS als telèfons” dels adversaris polítics i què hi ha de cert “sobre un alcalde que treballa on casualment va presentar la declaració de l’empresari de les mascaretes i que ha sigut allà on pot ser que s’hagin filtrat les dades”. També s’ha preguntat si això pot tenir a veure amb el “nomenament del Tribunal Constitucional o d’el de Comptes, com sostenen molts mitjans de comunicació”.

“Jo això no ho sé, el que sí que sé és que això mai s’havia vist a la nostra casa i que mai s’havia repetit així contra un govern autonòmic. Mai havia vist aquestes pràctiques i no crec en les ferides tancades en fals. I per això, el que sí que demano és que tot el que hagi format part d’aquesta campanya sigui posat immediatament al carrer“, ha etzibat davant els seus companys de partit.

Ayuso ho ha dit durant una dura intervenció a la Junta Directiva Nacional que el PP ha celebrat aquest dimarts. Tot i que no hi havia premsa, fonts populars ho han traslladat a l’agència de notícies Europa Press. La presidenta de Madrid ha denunciat els “fets gravíssims” pels quals considera que caldria “investigar i expulsar els autors” si el partit vol tornar a guanyar-se la “confiança de l’opinió pública”.